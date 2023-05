Die Stadtkapelle Kaufbeuren ist bereit für Ungewöhnliches

Der Kaufbeurer Musikverein wählt eine neue Führung, die auch neue Wege gehen will. Serenade am Spitalhof verschoben.

17.05.2023 | Stand: 11:31 Uhr

Bei der jüngsten Jahresversammlung der Stadtkapelle Kaufbeuren ging eine Ära zu Ende. Der langjährige Erste Vorsitzende Herbert Lachenmayer kandidierte altersbedingt nicht mehr für das Amt. Doch der Generationenwechsel ging wohl geordnet über die Bühne: Zu seinem Nachfolger wurde der bisherige Zweite Vorsitzende Wolfgang Flietel gewählt. Neuer Stellvertreter ist der bisherige Beisitzer Erwin Gailhofer. Zudem übernahm Martin Eickmann den Schriftführerposten von Julia Pagelkopf, und mit Lara Blüggel rückte eine junge Neu-Kaufbeuerin als Beisitzerin in das Führungsgremium nach. In ihrem Amt bestätigt wurde Kassierin Bettina Leins-Müller. Den Taktstock bei der Stadtkapelle führt weiterhin Robert Gleichsner.

"Crossover-Formate" sollen neue Publikumsschichten ansprechen

„Das alte Gute bewahren“, aber auch neue Wege gehen. Diesen Vorsatz hat Flietel für seine Arbeit als Vorsitzender gefasst. Die traditionellen Auftritte, etwa das Weihnachtskonzert in der Dreifaltigkeitskirche, sollen in bewährter Weise fortgeführt werden. Für andere Konzerte strebe die Stadtkapelle aber auch neue, ungewohnte Kooperationen an. „Rock meets Brass“ („Rock trifft Blech“) könnte ein solches „Crossover-Format“ sein, von dem sich die Vereinsführung erhofft, dass es auch neue Publikumsschichten ansprechen könnte. Offen sei die Stadtkapelle auch für ungewöhnliche Auftrittsorte. Mit ihren gut 50 aktiven Musikerinnen und Musikern sehen Flietel und Dirigent Gleichsner die Stadtkapelle insgesamt gut aufgestellt. Allerdings sei die Besetzung bei den Hörnern, Tenorhörner und Posaunen relativ dünn. Auch Holzblasinstrumenten-Spieler „sind immer gerne gesehen“, ergänzt Gleichsner. Neben den wöchentlichen Proben soll es künftig auch Wochenend-Workshops und wieder vermehrt Konzertreisen geben. „Das muss jetzt nach Corona aber erst wieder anlaufen“, sagt Flietel.

Wegen der unsicheren Witterung wird die Serenade der Stadtkapelle Kaufbeuren auf 25. Mai verschoben

Ganz konkret geplant ist dagegen wieder eine Serenade der Kapelle, die eigentlich am Mittwoch, 17. Mai, ab 19.30 Uhr auf dem Spitalhof stattfinden sollte. Wegen der unsicheren Wetterlage wurde das abendliche Konzert nun auf Donnerstag, 25. Mai, 19.30 Uhr, verschoben.