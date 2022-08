Die SVK ist im Vormarsch - und peilt nächsten Sieg an

Kaufbeuren empfängt kriselndes Team. Der SVO einen Aufsteiger. Die SVK muss die Konzentration hochhalten, Germaringen auf Spieler, die hart im Nehmen sind, hoffen.

Nach drei Auswärtsspielen in Serie kämpft der SVO Germaringen am Sonntag ab 15 Uhr wieder im heimischen Sportpark um Punkte und setzt dabei auf die Unterstützung der Fans. Gegner ist Mitaufsteiger Kissinger SC, der in den bisherigen Spielen eine ausgeglichene Bilanz vorzuweisen hat. Zwei Siege, zwei Niederlagen und dazu ein beachtliches Remis am vorigen Wochenende gegen den SV Egg sorgen für einen gesicherten Mittelfeldplatz.

Dünne Personaldecke - und nun kommt ein robuster Gegner

Dorthin möchte auch der SVO mit einem Sieg, doch dazu muss die Mannschaft ihre vorhandenen Tormöglichkeiten besser nützen. „Wir haben diese Woche im Training speziell an den Abschlüssen gearbeitet, und ich bin guter Dinge“, sagt Trainer Franz Zimmermann, der mit dem Kissinger SC eine sehr robuste Mannschaft erwartet. Spielerisch sieht der Coach sein Team absolut auf Augenhöhe, doch weiß auch er, dass in der Bezirksliga schon die kleinsten Fehler bestraft werden. Personell gab es während der Woche ein paar angeschlagene Spieler, doch rechnet der Trainer, dass diese aufgrund der angespannten Personaldecke auf die Zähne beißen werden.

Die SpVgg Kaufbeuren empfängt am Samstag im Parkstadion den TV Bad Grönenbach, Anstoß ist um 16 Uhr. Während die SVK positiv in die neue Saison gestartet ist, ist bei den Gästen das Gegenteil der Fall. Bereits vorige Saison hatte der TVBG große Personalprobleme. Am vorletzten Spieltag sagte der Club ein Punktspiel kurzfristig ab – Gegner war die SVK. Bis kurz vor der neuen Saison war nicht klar, ob eine Mannschaft gestellt werden kann. Etliche Abgänge prägten das Bild, die Gründe waren unterschiedlich. Jetzt stehen vier zum Teil hohe Niederlagen zu Buche, lediglich gegen Haunstetten gelang ein Sieg. Damit befindet sich der TV auf dem vorletzten Tabellenplatz.

Bloß nicht unterschätzen

Für die SVK kann nur das Ziel sein, den Gegner nicht zu unterschätzen. „Das nächste Spiel ist immer das Schwerste – wir dürfen nicht überheblich und unkonzentriert ins Spiel gehen. Natürlich sind wir der Favoriten und wollen vorne mit dabei bleiben“, erklärt Trainer Mahmut Kabak. Dabei kann er wieder auf die Urlauber zurückgreifen, zudem ist Maxi Nieberle wieder spielberechtigt. Davor findet das kleine Stadtderby zwischen der U23 und der BSK-Reserve ab 13 Uhr statt.