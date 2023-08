Die SVK kann wieder jubeln - klarer Sieg in Babenhausen

Kaufbeuren gewinnt deutlich mit 5:2 in Babenhausen. Dagegen verliert der SVO Germaringen das Spitzenspiel der Bezirksliga beim FC Thalhofen unglücklich.

22.08.2023 | Stand: 04:30 Uhr

In dem sogenannten Spitzenspiel in der Bezirksliga Süd ging der SVO Germaringen als unglücklicher Verlierer vom Platz. Grund dafür war sicherlich wieder das Fehlen einiger Stammspieler. Zudem war Steve Masuch, der Doppelpacker vom vorigen Wochenende, dieses Mal auch nicht dabei. So war es nicht verwunderlich, dass die Durchschlagskraft im Angriff fehlte. „Wir haben in den ersten 45 Minuten zu unentschlossen im Angriff agiert und die wenigen Chancen leider nicht genutzt“, resümierte Ressortleiter Wendelin Burkhardt.

SVO hätte einen Punkt verdient gehabt

Betrachtet man das ganze Spiel, war Germaringen nicht die schlechtere Mannschaft – aber Thalhofen nutzte die wenigen Fehler, die der SVO machte, besser aus. So war es beim Freistoß zum 1:0 und beim Siegtreffer zum 2:1, dem ein Abspielfehler vorausging. Sehenswert war der Ausgleichstreffer zum 1:1 von Patrick Wörz, als er aus 40 Metern den an der Strafraumgrenze stehenden Torwart mit einem Lob überlistete. SVO-Trainer Johannes Martin sagte nach dem Spiel etwas enttäuscht: „Der SVO Germaringen zeigte mal wieder eine tolle Moral und insgesamt ein sehr ordentliches Spiel. Ein Unentschieden wäre mindestens verdient gewesen.“

Endlich Effizienz im Torabschluss bei der SVK

Was gegen Dinkelscherben noch das Hauptproblem der SpVgg Kaufbeuren gewesen war, hatte sich in Babenhausen verflüchtigt: „Dieses Mal war die Effizienz im Torabschluss da – fünf Tore, fünf unterschiedliche Torschützen. Lediglich die zwei Gegentore kurz vor Schluss waren überflüssig“, resümierte Co-Trainer Dustin Hennes. Dadurch wurde es am Ende noch einmal unnötig spannend – erst Alkan Ahmet setzte mit dem fünften Treffer den Schlusspunkt. Kapitän Yannik Keller sagte nach dem Spiel: „Wir haben sehr viel Ballbesitz gehabt, und unsere Torchancen gut genutzt. Zum Schluss hätte es auch noch höher ausfallen können, da müssen wir unsere Konter besser fahren, da Babenhausen verständlich alles nach vorne geworfen hat.“ Jetzt kommt Tabellenführer FC Thalhofen ins Parkstadion, gespielt wird am Freitag ab 19.30 Uhr. Keller bringt das Derby auf den Punkt: „Gegen Thalhofen können wir gewinnen, wenn jeder seine Leistung auf den Platz bringt – wenn nicht, verlieren wir.“