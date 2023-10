Die SVK lockt mit Spiel, Spaß und Arbeit - 1. Hawe Cup in Kaufbeuren

Die SpVgg Kaufbeuren veranstaltet den 1. Hawe Cup. Neben dem Fußballturnier gibt es Informationen zur Berufsausbildung.

11.10.2023 | Stand: 15:30 Uhr

Die Spielvereinigung Kaufbeuren geht neue Wege und verbindet Sport mit Arbeit – und bietet bei einem Fußballturnier indirekt neue Jobs an. Denn bei der SVK hat die erste Ausgabe des Hawe Cups stattgefunden. „Ein sportliches Event mit beruflicher Orientierung“, erklärt Levent Karaaslan, Jugendleiter der SVK.

Nach dem Fußball zur Berufsauswahl

„Das Turnier ist ein Bestandteil der intensiven Kooperation zwischen der Firma Hawe Hydraulik sowie der SpVgg Kaufbeuren und ist mehr als nur ein Sportevent: Das Hauptziel des Turniers liegt in der Kombination von Jugendförderung und der Vermittlung von beruflichen Perspektiven“, präzisiert Karaaslan. Von der Liaison profitieren beide Seiten. Das Unternehmen aus Kaufbeuren sponsort die C-Jugend des Vereins zum Beispiel mit Trikotsätzen. Zudem präsentiert es sich bei dem Turnier – so können Jugendliche, die in Bälde mit einer Ausbildung anfangen können oder wollen, sich abseits des Rasens über eine potenzielle berufliche Perspektive informieren. „Für Eltern und Spieler stand ein Informationsstand bereit, der Einblicke in die vielfältigen Ausbildungsberufe bei Hawe bot“, erläutert der Jugendleiter.

Hawe stellt eigenes Team

Das Ganze fand bei strahlendem Sonnenschein auf dem Sportgelände der SVK im Haken statt. Über 50 Spieler von C-Jugendmannschaften aus der Region traten an, um Fußball zu spielen. „Besonders bemerkenswert: Die frischgebackenen Azubis von Hawe, die gerade am Vortag ihre Ausbildung begonnen hatten, zeigten Teamgeist und stellten mutig eine eigene Mannschaft“, erzählt Karaaslan. Der Jugendleiter hofft, dass im kommenden Jahr bei der zweiten Ausgabe des Cups noch mehr Teams dabei sind und „mehr junge Menschen die Möglichkeit bekommen, sich über die Berufe bei Hawe zu informieren.“

Levent Karaaslan legt Pause ein

Jetzt legt Karaaslan erst einmal eine Pause ein: „Das war für mich die letzte Aktion als Jugendleiter bei der SpVgg Kaufbeuren. Ich habe das Amt an einen Nachfolger abgegeben“, berichtet er. Karaaslan ist seit 13 Jahren Jugendtrainer, seit 2016 bei der SVK, bei der er zuletzt zwei Jahre als Jugendleiter tätig gewesen war. Das sei durchaus anstrengend gewesen. Deshalb will er sich nun mehr um seine Familie kümmern. Allerdings wird Karaaslan der SVK noch bei der Öffentlichkeitsarbeit und den neuen Jugendleiter in seinem Amt unterstützen. „Vielleicht juckt es mich nach einer Weile wieder und ich steige als Jugendtrainer ein“, meint er. Doch mit dem Cup habe er einen guten Abschluss gehabt, resümiert Karaaslan: „Ein gelungenes Event, das sicherlich noch lange in Erinnerung bleiben wird.“