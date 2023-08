Diese junge Allgäuerin fährt zur bayerischen Meisterschaft im Gewichtheben

Mona Weber vom AC Kaufbeuren ist seit fünf Monaten Gewichtheberin – und bei der bayerischen Meisterschaft dabei. Das verdankt die 15-Jährige vor allem ihrem Vater.

01.08.2023 | Stand: 07:33 Uhr

Ungewöhnlich ist es schon. Während viele Schülerinnen dieser Tage dem Beginn der Sommerferien entgegenfiebern, richtet sich der Blick der 15-jährigen Mona Weber aus Germaringen auf ihre erste bayerische Meisterschaft im Gewichtheben. Sie findet am 22. August im niederbayerischen Landshut statt. Und der ganze Athletik Club Kaufbeuren drückt die Daumen.

Fit als Voltigiererin

Die Schülerin, die ansonsten in ihrer Freizeit liebend gerne voltigiert, ist dort die erste und einzige Frau, die den Sport ausübt – und das kam so, wie sich Papa Alfred, langjähriger Trainer des Kaufbeurer Vereins, erinnert: Bei einem gemeinsamen Essen zeigte die Tochter Interesse an dem Sport. „Zeit meines Lebens gehört das Gewichtheben zu mir“, sagt Alfred Weber, der einst viele Jahre lang in der Ersten Bundesliga aktiv war. Also nahm er die Teenagerin mit ins Training.

Statt Probieren nun Wettkampf

Aus dem Probieren der Tochter wurde ein regelmäßiges Dabeisein. „Es hat Spaß gemacht“, sagt die Schülerin der Marien-Realschule über ihre Anfänge in der Sportart. Der Clou aber: Dass Mona mit dem Gewichtheben begann, ist gerade einmal erst fünf Monate her. Nach so kurzer Zeit direkt bei der ersten bayerischen Meisterschaft anzutreten, das sei ebenfalls eher die Ausnahme, also ungewöhnlich, sagt der Papa. Wie kam es zustande? „Es hat einfach terminlich gut gepasst“. Entsprechend will aber niemand die Erwartungshaltung allzu hoch hängen.

Dabeisein oder Medaille?

Primäres Ziel, sagt Papa Weber, sei es, „gültige Versuche auf die Bühne zu bringen“. Dabei wäre es aber keineswegs ausgeschlossen, dass Mona doch erfolgreicher ist. Auch eine Medaille sei ihr zuzutrauen. Warum? Die Schülerin habe eine super Technik und das sei mitunter ja schon die halbe Miete. Mit ihren knapp 50 Kilo reißt sie bereits 31 Kilo und schafft im Stoßen sogar 40. Vor den bayerischen Meisterschaften sei sie aber „sehr aufgeregt“, berichtet die 15-Jährige. Weber hat sie sich zum Ziel gesetzt, ihre guten Trainingsleistungen auf der Meisterschaft zu wiederholen.

Einzige Frau unter Männern

Dass sie in Trainingseinheiten die einzige Frau zwischen rund zehn bis 20 Männern beim ACK sei, sei kein Problem. Sie würde die Herren der Schöpfung eher beeindrucken, berichtet Trainer Alfred Weber. Und noch einen positiven Nebeneffekt habe das Training mit den Gewichten. Auch im Voltigieren sei die besser geworden.