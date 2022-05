Die Welt im (Klima-)Wandel im Kunsthaus Kaufbeuren

Ab 3. Juni zeigen die Künstlerinnen Nathalie Grenzhaeuser, Magdalena Jetelová und Clare Langan Foto- und Filmarbeiten in Kaufbeuren. Was die Besucher erwartet.

31.05.2022 | Stand: 11:30 Uhr

Arbeiten der drei zeitgenössischen Künstlerinnen Nathalie Grenzhaeuser, Magdalena Jetelová und Clare Langan werden in der nächsten Ausstellung des Kunsthauses Kaufbeuren gezeigt. Die Schau mit dem Titel „Terra infirma“ wird mit einer Vernissage am Donnerstag, 2. Juni, ab 19 Uhr eröffnet und läuft bis zum 11. September.

Die Fotografin Nathalie Grenzhaeuserdokumentiert Veränderungen in entlegenen Winkeln der Welt

Kunstschaffende sind wie Seismographen sich stetig wandelnder gesellschaftlicher Prozesse und Strukturen. Dabei sind es gerade die klimatischen Veränderungen, die nicht nur in Natur und Landschaft, sondern auch auf gesellschaftlichem Terrain zunehmend sichtbar werden. Die Berliner Künstlerin Nathalie Grenzhaeuser betrachtet in ihren Werken die Beziehung zwischen Architektur und Topografie, häufig vor dem Hintergrund der Siedlungsgeschichten in entlegenen Teilen der Welt. Mit dem Blick der Fotografin sucht sie nach den sichtbaren Spuren der Veränderungen in ökologisch fragilen Landschaftsräumen – so auch im arktischen Inselarchipel Spitzbergen. Grenzhaeuser zeigt in ihren Aufnahmen die wilde Schönheit der kargen Landschaft, die sie in einen Dialog mit Aspekten menschlicher Nutzung und Forschung bringt.

Magdalena Jetelová beschäftigt sich mit dem Thema der Grenze geografischen, philosophischen und kulturellen Kontext

International bekannt wurde Magdalena Jetelová als Bildhauerin, Installationskünstlerin und Fotografin. In den Werkzyklen „Atlantic Wall“ und „Iceland Project“ beschäftigt sich die Künstlerin mit dem Thema der Grenze im geografischen, philosophischen und kulturellen Kontext. Während das „Iceland Project“ einem geologischen Phänomen gewidmet ist, nimmt „Atlantic Wall“ die zwischen 1942 und 1944 an der Atlantikküste errichtete Verteidigungslinie zum Thema. Viele der Bunker dort wurden nach dem Krieg nicht zerstört, sondern den Zerfallsprozessen der Natur überlassen.

Clare Langan schafft poetische Filme

Die poetischen Werke der irischen Filmemacherin Clare Langan erzählen von einer Welt im Fluss, sie offenbaren die Schönheit und die Tragik von Veränderungsprozessen wie sie sich in Landschaften, in Metropolen oder auch in menschlichen Beziehungen ereignen. Die Monumentalität einer Landschaft steht in Langans Filmen häufig im Widerspruch zur Konvention ihrer romantisierenden Verklärung. Drei Filme Langans werden im Ausstellungskontext gezeigt. In ihrem neuesten „Film The Heart of a Tree“ beschwört die Künstlerin die unheimliche Schönheit der Welt und verknüpft Bilder dystopisch anmutender Landschaften mit traumartigen Sequenzen.

Wann hat die Ausstellung im Kunsthaus Kaufbeuren geöffnet?

Die Ausstellung „Terra infirma“ ist ab Freitag, 3. Juni, zu folgenden Öffnungszeiten im Kunsthaus Kaufbeuren zu sehen: dienstags bis sonntags und feiertags von 10 bis 17 Uhr.

