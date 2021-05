Ab 4. Mai gibt es wieder neue Corona-Regeln in Kaufbeuren. Im Einzelhandel ist wieder "Click and Meet" möglich. Diese Maßnahmen gelten aktuell in der Stadt.

02.05.2021 | Stand: 14:41 Uhr

Aktualisiert am Sonntag, 2. Mai: Seit Samstag, 24. April, ist die Corona-Notbremse in Kraft. Liegt die Sieben-Tage-Inzidenz in einer Region an drei Tagen in Folge über 100, gelten am Folgetag strengere Maßnahmen. Diese werden erst dann wieder gelockert, wenn die Inzidenz fünf Tage hintereinander unter dem Grenzwert liegt. In Kaufbeuren ist dies jetzt der Fall: Ab Dienstag, 4. Mai, ist damit wieder "Click & Meet" im Kaufbeurer Einzelhandel möglich.