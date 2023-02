Diese Faschingsumzüge finden noch im Ostallgäu statt

Die kommenden Tage erreicht der Fasching seine Hochphase. Kleine Umzüge stehen an, aber auch der Gaudiwurm mit 40.000 Zuschauern. Das ist geboten.

17.02.2023 | Stand: 05:00 Uhr

Musik, Konfetti, Süßigkeiten: In den kommenden Tagen bewegen sich wieder einige Umzüge durch die Dörfer und Städte. Fußgruppen, große Wagen, Garden und Musikkapellen sorgen vielerorts für die große Gaudi.

Faschingsumzug in Mauerstetten - Eintritt kostenfrei

Los geht es am Samstag mit dem traditionellen Faschingsumzug der Kappa Schlawagga in Mauerstetten. Um 13.33 Uhr starten die 21 angemeldeten Gruppen in der Kaufbeurener Straße, der Moderator steht am Rathaus. „Bei uns machen hauptsächlich Mauerstettener mit“, sagt Organisator Roland Holderried. Es sei eine Veranstaltung von der Gemeinde für die Gemeinde. „Wir machen das aus Spaß, alle die mitmachen, tragen ihre Kosten selbst.“ Eintritt muss man bei dem Faschingsumzug nicht zahlen. Anschließend findet im Sonnenhof eine Faschingsparty statt.

Etwa 40 Gruppen beim Fastnachtsumzug in Pforzen

Ebenfalls um 13.33 Uhr geht am Sonntag der Fastnachtsumzug in Pforzen über die Bühne. Schon 1965 wurde die Veranstaltung ins Leben gerufen, als fünf Bewohner in närrischen Kostümen durch Pforzen zogen. „Die Generationen arbeiten zusammen, jeder ist dabei“, sagt EhrenzunftspräsidentWilli Schmid. Er moderiert den Zug an der Kreuzung am Kirchplatz. Etwa 40 Gruppen nehmen teil, tausende Zuschauer werden erwartet. Der Eintritt kostet vier Euro. Nach dem Spektakel wird auf den Pforzner Straßen und im Zelt am Feuerwehrhaus weiter gefeiert.

Gaudiwurm in Marktoberdorf wird dieses Jahr live übertragen

Der größte Umzug in der Region ist der Gaudiwurm in Marktoberdorf. Bis zu 40.000 Zuschauer werden am Sonntag um 13.30 Uhr erwartet. Insgesamt sechs Sprecherstellen wird es auf der 2,5 Kilometer langen Strecke geben. An der Route finden sich zahlreiche Verkaufsstände für Bratwurst, Bier und Süßigkeiten. „Der Umzug wird bunt. Die Gruppen arbeiten an ganz unterschiedlichen spannenden Motiven“, sagt Umzugspräsidentin Claudia Bestler. Die Festabzeichen kosten fünf Euro, Kinder und Jugendliche bis 16 Jahre zahlen nichts. Den Faschingsumzug kann man sich heuer auch live auf allgäuer–zeitung.de anschauen. Die Übertragung ist auch im Nachhinein verfügbar.

Umzug in Friesenried - bis Sonntag kann man sich anmelden

Am Fastnachtsdienstag geht es um 14 Uhr mit dem traditionellen Umzug in Friesenried weiter. „Es ist eine kleine, unkomplizierte Veranstaltung, bei der man viele Leute trifft“, sagt Organisator Erwin Haug. Seit 40 Jahren gibt es die Veranstaltung schon. Mit 20 Gruppen ist der Faschingsumzug allerdings etwas kleiner, als vor der Corona-Pandemie. Unter der E-Mail-Adresse erwinhaug62@aol.com können sich Gruppen noch bis Sonntag spontan anmelden. Eintritt kostet die Veranstaltung nicht, allerdings werden Spenden gesammelt. „Kehraus ist dann im Schützenheim und im Musikerheim“, sagt Haug. „Und je nach dem, wie lange man es aushält, natürlich auch auf der Straße.“

In Frankenhofen führt eine Hexenlarve den Umzug an

Der Faschingsumzug in Frankenhofen findet alle zwei Jahre statt. Aufgrund der Corona-Pandemie musste die Veranstaltung einmal abgesagt werden. Nun geht es wieder los. „26 Gruppen haben sich wieder angemeldet, das sind etwa 500 Teilnehmer“, sagt Organisator Andreas Reger. Um 14 Uhr ziehen die Gruppen am Faschingsdienstag durch das Dorf. Angeführt wird der Umzug traditionell von einer großen Hexenlarve. Das Schlusslicht bildet ein chinesischer Drache. Der Eintritt kostet drei Euro. Danach geht es im Partyzelt weiter, im Pfarrheim findet das Kehraus statt.