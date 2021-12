Diese Kaufbeurer wollen für Sicherheit an Festtagen sorgen

Vor Weihnachten eröffnen zwei Corona-Schnelltesteinrichtungen in Kaufbeuren. Das sind die Besonderheiten an den neuen Angeboten.

22.12.2021 | Stand: 17:36 Uhr

Die Nachfrage nach Corona-Schnelltests ist hoch und steigt weiter an. Ungeimpfte Arbeitnehmer brauchen sie wegen der 3G-Regel am Arbeitsplatz. Aber auch Geimpfte und Genesene müssen einen aktuellen Test vorweisen, wenn sie bestimmte Veranstaltungen besuchen wollen. Besonders an den bevorstehenden Feiertagen möchten zudem viele, die ihre Liebsten besuchen, auf Nummer sicher gehen und sich testen lassen. Das Testangebot in Kaufbeuren wurde in den vergangenen Wochen kontinuierlich ausgebaut, nun kommen zwei neue Teststationen dazu.