Diese Probleme beschäftigen Pflegeeinrichtungen in Kaufbeuren

Der Fachkräftemangel bereitet Kaufbeurens Pflegeeinrichtungen nach wie vor Schwierigkeiten. Ein Problem werde von dem nächsten abgelöst.

03.01.2023 | Stand: 18:30 Uhr

Seit Jahren steigt die Zahl der Pflegebedürftigen laut dem Statistischen Bundesamt. Ambulante und stationäre Pflegeangebote werden stark nachgefragt. Dort aber ist der Fachkräftemangel zu einem massiven Problem geworden. Die Pandemie hat die Lage in den vergangenen Jahren noch verschärft. Wie geht es den Einrichtungen mittlerweile?

Personell ist im Heinzelmannstift in Kaufbeuren viel in Bewegung

Im Seniorenheim Heinzelmannstift in Kaufbeuren ist der Stellenplan laut Geschäftsführerin Bettina Aernecke-Rottach im Lot. Allerdings sei personell „unheimlich viel in Bewegung“. Sie könne nicht sagen, wie die Lage in naher Zukunft aussieht. „Dadurch entsteht natürlich ein Unsicherheitsgefühl“, sagt sie.

Das Espachstift in Kaufbeuren ist laut Geschäftsführer Markus Poppler auf der Suche nach Personal. Die Pflegeeinrichtung versucht, Anreize zu schaffen. „Dein neuer Job, Dein neues Auto“, lautet das Motto der Personalkampagne. Wer beim Espachstift anfängt, bekommt demnach einen Dienstwagen, der auch für private Zwecke genutzt werden kann. Aber kommt dieses Angebot bei den Menschen an? „Für einige ist das Auto eine große Motivation. Trotzdem haben wir keine Unmengen an Bewerbern“, sagt Poppler.

Beim ambulanten Pflegedienst sind Ausfälle schwer zu ersetzen

Die Personalsituation beim ambulanten Pflegedienst „Leben und Pflegen daheim“ in Oberbeuren ist ebenfalls angespannt. „Wir leiden auch unter dem Fachkräftemangel“, sagt die Pflegedienstleiterin Antonia Türel. Momentan beschäftige der Pflegedienst 60 Mitarbeitende, Personal werde aber nach wie vor gesucht. „70 Leute wären optimal“, sagt Türel.

Die Not ist ihrer Einschätzung nach bei ambulanten Pflegeangeboten noch problematischer als bei stationären. „Intern können sich die Stationen bei Personalmangel gegenseitig aushelfen“, sagt Türel. „Bei uns fährt ein Mitarbeiter eine Tour. Wenn er sich in der Früh krankmeldet, ist es schwer, ihn zu ersetzen.“

Viele junge Menschen suchen nach einer sinnstiftenden Arbeit

Um die Personalsituation zu verbessern, braucht es genügend Nachwuchs. Die Berufsfachschule für Krankenpflegehilfe in Buchloe ist mit ihren Bewerberzahlen zufrieden. In den vergangenen Jahren hat sie laut der Pressestelle der Kliniken Ostallgäu-Kaufbeuren mehr Anmeldungen erhalten, als sie aufnehmen konnte, da in den ehemaligen Räumen nur Platz für 18 Auszubildende war.

Ab dem kommenden Schuljahr sollen im neuen Gebäude 25 Schülerinnen und Schüler anfangen können. Die Ausbildung an der Berufsfachschule für Krankenpflegehilfe spreche gerade junge Menschen an, die „niedrigschwellig“ in den Pflegebereich starten möchten, oder Bewerber, die mitten im Leben stehen und sich aus verschiedenen Gründen beruflich umorientieren möchten.

Heutzutage suchen laut der Klinik-Pressestelle immer mehr Menschen eine sinnstiftende Arbeit, die sie erfüllt. Damit Schüler die Tätigkeiten des Pflegeberufs besser erleben, plant die Berufsfachschule Kooperationen mit weiterführenden Schulen.

Fachkräfte aus dem Ausland müssten es einfacher haben

Auch Antonia Türel ist wenig um Nachwuchs besorgt. „Wir haben junge Mitarbeiter und Schüler vom Klinikum bei uns“, sagt Türel. In der Ausbildung verdiene man gut, das sei für viele attraktiv. Ob sie danach in dem Beruf bleiben, komme aber auch auf die sonstigen Arbeitsbedingungen an.

Bettina Aernecke-Rottach vom Heinzelmannstift sieht die Lage nicht ganz so entspannt: „Azubis in der Pflege müssen zwar auch Praktika in Seniorenheimen ableisten, aber nur wenige arbeiten letztlich dort.“ Die meisten blieben nach der Ausbildung im Krankenhaus. Zudem, findet Aernecke-Rottach, müssten es Fachkräfte aus dem Ausland einfacher haben, auf dem deutschen Arbeitsmarkt Fuß zu fassen.

Einwanderer stießen auf zu große Hürden, wenn sie hierzulande in der Pflege arbeiten oder eine Ausbildung beginnen wollen. Zudem beklagt sie die Tatenlosigkeit der Politik: „Es wird viel geredet, aber es passiert nichts.“ Statt in teure Kampagnen zu investieren, sollte die Attraktivität des Berufs gesteigert werden. „Ständig wird von Entlastung geredet, aber niemand will Verantwortung übernehmen“, sagt auch Markus Poppler.

Ein Problem wird vom nächsten abgelöst

Das Corona-Virus beschäftigt Antonia Türel zurzeit nicht mehr so, wie es in den vergangenen Wintern der Fall war. Sie habe nicht mehr so viel Angst, was zum Beispiel an den gekippten Quarantänevorschriften liege. Beim Heinzelmannstift sieht es ähnlich aus. Aktuell gebe es dort keine Corona-Fälle unter den Senioren oder der Belegschaft. „Ängstlich sind wir zurzeit nicht mehr“, sagt Aernecke-Rottach. Auch Poppler macht sich wenig Sorgen wegen des Corona-Virus’. Aber nun gebe es Bedenken wegen der Energie-Preise. „Das eine Problem wird vom nächsten abgelöst.“