Diese Tüftler schaffen Glücksmomente: Was einen Besuch im Kaufbeurer Repair-Café ausmacht

Ob Plattenspieler, Kaffeemaschine oder Wanduhr: Das Kaufbeurer Repair-Café-Team bewahrt Lieblingsstücke vor der Mülltonne. Die Gruppe sucht weitere Mitstreiter.

21.09.2023 | Stand: 17:30 Uhr

Auf den ersten Blick sind es kaputte Gegenstände, mit denen die Besucher und Besucherinnen ins Kaufbeurer Repair-Café kommen. Eine Kaffeemaschine, die nicht mehr brüht, ein Plattenspieler, der sich endlos dreht, ein Radio, das keinen Ton mehr von sich gibt. Doch daran hängt oft viel mehr. Es sind Erinnerungen, Wegbegleiter, Dinge, die im Alltag nicht mehr fehlen dürfen. Wie die kaputte Wanduhr, die eine Frau brachte und erklärte: Die Uhr habe ihrem verstorbenen Mann gehört. Gemeinsam mit einem Kollegen fand Gerhard Justkowiak heraus, dass eine Kette nicht mehr an den Zahnrädern hing. "Das Strahlen in den Augen der Frau" sei der schönste Dank gewesen.

Ein anderes Mal sei eine Besucherin mit ihrem Hund und einer mysteriösen Box gekommen, erzählt Hans-Joachim Müller. In drei Werkstätten sei sie schon gewesen, keiner habe ihr helfen können. Müller entfernte das defekte Netzteil, suchte ein neues, das passte, und schloss es an. Schließlich erfuhr er: Bei der kleinen Truhe handelte es sich um eine Mini-Kühlbox für Hundefutter. Die brauche sie, weil sie mit ihrem Hund viele Schiffsreisen unternehme, erklärte die Frau. Seit das Kaufbeurer Repair-Café vor fünf Jahren als Projekt des Seniorenbeirats gestartet ist, gab es schon so manche kuriose Anfrage.

Repair-Café in Kaufbeuren: 1300 Aufträge in fünf Jahren

Insgesamt habe das Team seither etwa 1300 Reparaturaufträge angenommen, die Erfolgsquote liege zwischen 50 und 60 Prozent, sagt Justkowiak. Wer etwas reparieren lassen möchte, muss dafür nicht bezahlen. Allerdings freuen sich die Helfer und Helferinnen über Spenden, durch die sich das Repair-Café finanziert. Träger ist das Generationenhaus.

Dabei betonen die ehrenamtlichen Tüftler: Sie seien keine Konkurrenz für Werkstätten und übernähmen auch nicht die Arbeit von Änderungsschneidereien. "Wenn die Geräte von Fachfirmen repariert werden können, sollen die Leute auch da hingehen", sagt Justkowiak. Beim Repair-Café gehe es darum, Gegenstände vor der Mülltonne zu bewahren, der Wegwerfgesellschaft etwas entgegenzusetzen und die Nachhaltigkeit in den Vordergrund zu rücken.

Außerdem sehr wichtig: das gesellige Beisammensein. Wie der Name schon verrät, gibt es bei den monatlichen Treffen Kaffee, Tee und Kuchen. Viele der Besucher und Besucherinnen schätzten die angenehme Atmosphäre, sagt Justkowiak. Wenn er einmal nicht weiter wisse, könne er immer bei seinen Kollegen und Kolleginnen um Rat fragen. "Es ist unglaublich, was da vorangeht", sagt Anne Müller, die sich um Textilien kümmert. "Manchmal raucht der Kopf ganz schön." Gleichzeitig dürfe der Spaß nicht zu kurz kommen, da sind sich die Ehrenamtlichen einig.

Besucher lernen im Repair-Café mehr über die Technik ihrer Geräte

Wer einen kaputten Gegenstand ins Repair-Café bringt, schaut nicht nur zu, sondern hilft auch mit. "Die Idee ist immer, die Reparatur zusammen zu machen", sagt Justkowiak. Viele Gäste freuten sich, mehr über die Technik der Geräte zu erfahren. So könnten sie auch die Fehlersuche besser nachvollziehen. "Die Leute sind da ganz begeistert dabei." Generell gilt: Besucher und Besucherinnen sollten nur mit einem Gegenstand kommen, der äußerlich sauber ist, sagt Thomas Breit. Kaputte Kleidung sollte vor dem Besuch im Repair-Café gewaschen werden.

Wer kann im Kaufbeurer Repair-Café mithelfen?

Zum Kaufbeurer Team zählen mittlerweile 21 Mitglieder. Über neue Mitstreiter freut sich die Gruppe. "Je mehr Leute sich dafür interessieren, desto besser wäre es für uns", sagt Hans-Joachim Müller. So könnten die Ehrenamtlichen künftig vielleicht sogar zwei Reparaturtage im Monat anbieten. Zurzeit kämen pro Nachmittag zwischen 25 und 30 Gäste.

Elektroniker seien sehr gefragt, ein Schreiner wäre auch toll, ebenso wie Verstärkung im Bereich "Nähen und Textilien", sagt Breit. Ein Spezialist müsse man allerdings nicht sein, ergänzt Müller. "Wenn man einen technischen Beruf erlernt hat, kann man hier jederzeit mitmischen." Wichtig sei dagegen, offen auf die Gäste zugehen zu können und "lustig drauf zu sein". Zudem möchte die Gruppe noch mehr junge Menschen für das Projekt begeistern, sagt Justkowiak. Aktuell liege das Durchschnittsalter bei den Helfern und Helferinnen bei etwa 50 Jahren.

Info: Das Kaufbeurer Repair-Café findet jeden zweiten Samstag im Monat statt, von 14 bis 17 Uhr im Generationenhaus (Hafenmarkt 6-8). Kontakt per E-Mail an info@repaircafe-kaufbeuren.de