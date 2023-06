Dieser Allgäuer beweist: Ausdauer ist keine Frage des Alters

Wo andere in seinem Alter in Ruhe ihren Lebensabend genießen, nimmt Günter Schneid erst richtig Fahrt auf. Warum er dafür bei der Anmeldung schummeln musste.

18.06.2023 | Stand: 17:25 Uhr

Das war doch einmal ein anderes Geburtstagsgeschenk! Günter Schneid hat sich in den letzten Jahren zu einem ungewöhnlichen Ausdauersportler auf dem Fahrrad entwickelt. Jetzt feierte er seinen 80. Geburtstag und dazu ließ sich seine Familie etwas Besonderes einfallen. Sie meldeten ihn zum anspruchsvollen Obermarchtaler Mountainbike Marathon an.

Bei der Anmeldung geschummelt

Und damit er dabei nicht so allein ist, fuhren Tochter Susanne, Sohn Sebastian und deren Onkel Willi Daufratshofer auch gleich mit. Dabei musste aber noch eine kleine Hürde überwunden werden: Für diese „Tortur“ durfte man den 80. Geburtstag noch nicht überschritten haben. Also wurde Günter Schneid bei der Anmeldung einfach etwas jünger gemacht.

Der Mountainbike Marathon verlief 74 Kilometer fast nur über Schotter und Waldwege bei Matsch und Schlamm, und dabei mussten 1500 Höhenmeter überwunden werden. Als am Ende die Veranstalter doch noch mitbekamen, dass ein 80-Jähriger diese Strecke bewältig hat, war das Erstaunen größer, als das Feststellen des kleinen Alterstricks. Von der Familie wurde die Distanz übrigens in insgesamt fünf Stunden zurückgelegt, wobei die Jüngeren sich nicht leicht taten, am Senior dranzubleiben.

Die gesamte Familie ist sportbegeistert

Nun, einfach so, wurde das Kunststück natürlich nicht bewältigt. Die gesamte Familie ist nicht nur sportbegeistert, sondern auch gut trainiert in das Abenteuer gestartet. Susanne ist bereits Marathon gelaufen und bereitete sich zuletzt beim Münchner Halbmarathon auf dem Olympiagelände darauf vor, bei dem sie den zweiten Platz in ihrer Altersklasse erreicht hat. Günter Schneid hat schon zuletzt durch einige extreme Leistungen auf sich aufmerksam gemacht, sein Sportpensum ist nach wie vor enorm, sodass er sich der Herausforderung stellen konnte. Als Kurheimbesitzer und Koch hatte er früher natürlich weniger Zeit für sportliche Betätigung.

Erst mit 50 richtig durchgestartet

Deshalb startete er erst mit etwa 50 Jahren richtig durch. Als ihm der Arzt wegen Kniebeschwerden riet, mit dem Rad zu fahren, begann er zuerst mit kleineren Touren um Bad Wörishofen herum. Doch das war ihm bald nicht mehr genug, und so begann er, in den Bergen zu fahren, als erste größere Herausforderung bei Halblech über die Wasserscheide Unternogg nach Österreich. Diese Strecke mit bis zu 17 Prozent Steigung schaffte er heuer erstmals ohne abzusteigen und bewältigte sie seitdem fast jedes Jahr.

Rückenprobleme beseitigt er durch Liegestützen

Doch zurück zu den Anfängen: „Danach habe ich einfach immer weiter gemacht und es wurde regelmäßig. Rückenprobleme beseitigte ich durch Liegestützen“, sagt der fitte Achtziger. Als echter Kneippianer gehören am Ende auch immer ein kalter Vollguss und andere Kneipp-Anwendungen dazu. Im Winter wird auf den Hometrainer umgestiegen. Doch damit nicht genug: Einmal im Jahr macht sich Günter Schneid im Sommer mit den beiden Brüdern Daufratshofer aus Engetried, ebenfalls Verwandte der Familie, auf eine Mehrtagestour. Da geht es dann schon auch einmal bis an den Gardasee und über mehrere Pässe nach Südtirol. Der Extrem-Hobby-Radelfan kennt sich jedoch auch was die Gesundheit betrifft aus. „Das Alter bringt metabolische Veränderungen. Muskeln und Kraft nehmen ab, die Fettmasse steigt. Dem kann man durch Sport entgegenwirken. Allerdings muss man dazu schon regelmäßig trainieren und auf die Fitness achten. So sind wir gestern eben mal 100 Kilometer durch die Stauden gefahren“, sagt er.

Partnerin motiviert ihn

Weder die Familie, noch seine Partnerin raten ihm von seinem Sporttick ab. „Ganz im Gegenteil“, betont er. „Sie motivieren mich eher noch“, sagt er dazu. Ein ganz besonderes Ziel hat er sich für dieses Jahr aber schon noch vorgenommen: „Wir wollen an einem Tag so viele Höhenmeter bewältigen, wie der Montblanc hoch ist. Wir müssten dazu wohl um 4 Uhr morgens beginnen und bis 22 Uhr fertig sein.“