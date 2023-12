Jugendliche sind erschüttert: "Dieser Teil der Kaufbeurer Geschichte ist unvorstellbar"

Kaufbeurer Schülerinnen und Schüler setzen sich mit NS-Verbrechen und Opferbiografien auseinander. Am Ende soll ein Kunstwerk im öffentlichen Raum entstehen.

02.12.2023 | Stand: 17:30 Uhr

Tim wurde in Kaufbeuren geboren. „Ich weiß von dem, was hier passiert ist, erst seit ein, zwei Jahren“, sagt der Schüler des Jakob-Brucker-Gymnasium sichtlich betroffen. So geht es auch Ela. „Das Ganze lag für mich im Verborgenen. Dieser Teil der Kaufbeurer Geschichte ist unglaublich, unvorstellbar“, berichtet die Schülerin der 11. Jahrgangsstufe. Beide sitzen im Besprechungsraum der Regionalleitung des Bezirkskrankenhauses (BKH) Kaufbeuren - genau dort, wo Valentin Faltlhauser, T4-Gutachter und ehemaliger Direktor der Heil- und Pflegeanstalt Kaufbeuren sowie der Zweigstelle Irsee, mit seiner Familie lebte. Wie sich herausstellte, war er maßgeblich an Euthanasieverbrechen beteiligt.

