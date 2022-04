DJK kann doch zuhause gewinnen - zäher Beginn, gutes Ende

Kaufbeurer Bezirksoberligist feiert mit 64:59 gegen TV Augsburg II ersten Heimsieg in dieser Saison. Damit knüpft das Team an seine Auswärtsvorstellungen an – bei denen die DJK fünf Mal gewonnen hat.

Die DJK Kaufbeuren kann es zuhause also doch noch: Im dritten Anlauf hat der Bezirksoberligist mit 64:59 (27:33) gegen den TV Augsburg II den ersten Heimsieg der Saison eingefahren – und das Ende April. Wegen des zerpflückten Corona-Spielplans hatten die drittplatzierten Ostallgäuer bislang erst zwei Partien in der Schelmenhofhalle absolviert und beide verloren – dafür allerdings alle fünf Auswärtsspiele gewonnen.

Herz und Wille statt Training

„Das war sicherlich der bislang schönste Erfolg für uns in dieser Saison – weil eben vor heimischem Publikum“, sagte DJK-Trainer Isidoro Peronace. Ein weiteres Mal habe seine Mannschaft äußerst widrige Umstände gemeistert und Geduld bewiesen. Nach der heftigen Heimpleite gegen Schwaben Augsburg zwei Wochen zuvor hatte die DJK Kaufbeuren in den Osterferien mangels Sporthalle keine Trainingsmöglichkeit gehabt. „Wir konnten zuletzt also nicht auf diese Niederlage reagieren und an den Fehlern arbeiten“, erzählt Peronace. „Dafür war es wieder ein richtig guter Auftritt mit Herz und Willen.“

Den Anfang verschlafen

Das fehlende Training war den Gastgebern zunächst jedoch durchaus anzumerken. Die Augsburger kamen deutlich besser in die Partie und entschieden das Auftaktviertel mit 15:10 für sich. Diesen Vorsprung bauten sie im zweiten Spielabschnitt bis auf 29:12 aus – besonders von der Drei-Punkte-Linie: Sechs der insgesamt sieben Dreier der Gäste kassierten die Kaufbeurer in den ersten 16 Minuten der Partie und waren zudem bei der Reboundarbeit überraschend unterlegen – dann stellten sie allerdings von der Zonenverteidigung auf Mann gegen Mann um. Diese Taktik erwies sich als goldrichtig: Fortan tat sich der TVA deutlich schwerer, zu Punkten zu kommen. Die DJK hingegen fand sich in der Offensive immer besser zurecht und bekam ihre ungewohnten Schwächen beim Rebound in den Griff. Bis zur Halbzeit hatte sie den Rückstand auf 27:33 verkürzt, ohne dabei im Angriff zu glänzen.

Wundersame konditionelle Überlegenheit

Nach dem Seitenwechsel übernahmen die Hausherren dann aber zunächst das Geschehen komplett. Ein vielversprechender 10:1-Lauf zum Start in die zweite Hälfte drehte die Begegnung zugunsten der Kaufbeurer. Abschütteln konnten sie die Augsburger aber keineswegs. Es entwickelte sich ein offener Schlagabtausch, beim Stand von 45:42 für die DJK ging es ins Schlussviertel. „Wie die Jungs dort dann konditionell überlegen sein konnten, ist mir ein kleines Rätsel, denn ich wette, es gibt keine Mannschaft in dieser Liga, die weniger trainiert hat als wir“, sagte Coach Peronace lachend.

Max Beinhofer überzeugt

Mit Topscorer Max Beinhofer, der mit 18 Zählern wieder einmal bester Werfer der Partie war und Centerkollege Willi Dressler unter dem Korb sowie Spielmacher Alex Susock allen voran von der Freiwurflinie kamen die DJK’ler in der Schlussphase immer wieder zu leichten Punkten, während es die Gäste äußerst schwer hatten gegen die inzwischen stabilisierte Kaufbeurer Defensive. Mit 64:59 brachte die DJK den ersten Heimerfolg dieser Spielzeit schließlich nervenstark über die Ziellinie und festigte damit den dritten Tabellenplatz.

Zwei Heimspiele zum Abschluss

Zwei Heimspiele dürfen die Kaufbeurer in den kommenden Wochen noch bestreiten zum Endspurt. Am Samstag, 7. Mai, empfangen sie den TSV Gersthofen und damit die einzige Mannschaft, gegen die sie dann tatsächlich wie in einer Spielzeit üblich zweimal gespielt haben werden. „Das war vielleicht unsere beste Saisonleistung im Hinspiel. Da hat fast alles geklappt“, erinnert sich Peronace an den 82:72-Auswärtserfolg. „Für die Gersthofener geht es noch richtig um den Klassenerhalt. Sie werden mit Sicherheit alles reinwerfen, das wird ein harter Kampf.“