DJK mit allerletztem Aufgebot erfolgreich - Sieg in Friedberg

Kaufbeurer Rumpftruppe holt 63:59-Auswärtssieg bei den SF Friedberg. Die DJK hat nur sieben gesunde Spieler. Pokal-Derby am Samstag in Buchloe.

22.02.2023 | Stand: 04:30 Uhr

Mit dem allerletzten Aufgebot hat sich die DJK Kaufbeuren mit 63:59 (33:24) einen Auswärtserfolg bei den Sportfreunden Friedberg hart erkämpft. Aufgrund einer Krankheitswelle und verletzungsbedingter Ausfälle konnte der Bezirksoberligist mit gerade einmal sieben Spielern – davon drei weitere angeschlagen – bei den Augsburger Vorstädtern antreten. „Das waren erneut ganz schwierige Voraussetzungen, aber die verbliebenen Jungs haben das Optimum herausgeholt“, sagte Trainer Isidoro Peronace sichtlich stolz. „Friedberg ist ein ganz unangenehmer Gegner, aber wir haben mit allem dagegengehalten, was eben noch da war.“

Beide Point Guards und Topscorer fallen aus

Mit Alex Susock und Dominik Titz fielen beide etatmäßigen Aufbauspieler und zwei der wichtigsten Scorer aus. Außerdem stand auch aus der zweiten Mannschaft den Kaufbeurern kein Akteur zur Verfügung. Umso erstaunlicher war der sehenswerte Auftakt der Gäste, der in eine schnelle 20:4-Führung mündete. DJK-Topscorer Max Beinhofer marschierte dabei wie gewohnt voran und war mit 25 Punkten bester Werfer der Partie. „Wir haben uns anfangs viele gute Würfe kreiert, wobei wir da ohne unsere beiden Spielmacher echt besonders kreativ sein mussten. Das hat gut geklappt“, sagte der 22-jährige Center. Dass es im Laufe des Spiels zunehmend schlechter wurde, sei nicht dem spielerischen Element an sich geschuldet, sondern eher der schwindenden Ausdauer, sagt Beinhofer mit einem Augenzwinkern.

Auf der letzten Rille über die Ziellinie

Zur Halbzeit führten die Kaufbeurer jedenfalls komfortabel mit 33:24, ehe der Vorsprung nach dem Seitenwechsel immer weiter schrumpfte. Vor dem Schlussviertel lag die DJK noch mit 47:40 in Front. „Wir haben es dann auf der letzten Rille über die Ziellinie gebracht, viel länger hätte es nicht mehr gehen dürfen“, sagte Coach Peronace. „Aber das war ein absolut verdienter Sieg für diese sieben wackeren Mannen, die einen tollen Zusammenhalt gezeigt haben“, fügte er zufrieden an - nachdem die DJK zuletzt beim TV Augsburg verloren hatte. Mit 63:59 behielt sein Team letztlich die Oberhand und liegt damit weiterhin auf dem fünften Tabellenplatz – gleichauf mit den Mannschaften aus Memmingen und Leitershofen in einem Dreikampf um Rang drei. Dieser sei jetzt laut des DJK-Trainers das vornehmliche Ziel für die verbleibenden fünf Ligapartien.

Für die DJK Kaufbeuren spielten (Punkte): Beinhofer (25), Taltakaev (11), Smith (10), Kaczmarek (8), Özer (7), Bayar (2), Kohn.

Im Pokal steht das große Derby an

Doch es gibt noch einen weiteren Wettbewerb, in dem die Kaufbeurer mitmischen: Am kommenden Samstag, 25. Februar, treten sie zu einem weiteren Ostallgäuer Derby bei Ligakonkurrent VfL Buchloe an – diesmal im Viertelfinale des Bezirkspokals. Beginn der Partie ist um 18 Uhr. Gegen den Tabellenletzten der Bezirksoberliga geht die DJK als klarer Favorit in die Partie. Allerdings haben die Buchloer vor Kurzem ihr erstes Punktspiel in Nördlingen gewonnen und Selbstvertrauen für den Rest der Spielzeit gesammelt. „Wir haben zwar beide Ligaspiele souverän gegen sie gewonnen, aber wir nehmen das sehr ernst gegen einen Gegner im Aufwind“, erklärt Peronace. Doch die DJK will sich das Pokalturnier auch nicht nehmen lassen: „Wir wollen unbedingt in das Final-Four-Turnier und die Chance auf einen Titel mit dem Pokal bestmöglich nutzen.“