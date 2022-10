DJK stürmt an die Spitze - mit konzentrierter Defensive

Kaufbeuren nach deutlichem 76:43 in Haunstetten neuer Tabellenführer der Bezirksoberliga im Basketball. Besondere Statistiken aufgelegt.

25.10.2022 | Stand: 14:00 Uhr

Nach dem Auftaktsieg zuhause gegen Buchloe hat die DJK Kaufbeuren auswärts mit einem deutlichen Ausrufezeichen nachgelegt. Beim TSV Haunstetten siegte der Bezirksoberligist mit 76:43 (34:20) und hat vorerst die Tabellenführung übernommen.

Kaufbeurer Reboundarbeit

„Einen Gegner in dieser Liga weit unter 50 Punkten zu halten, ist aller Ehren wert“, sagte DJK-Trainer Isidoro Peronace. „Das war gerade in der Defensive wieder eine sehr gute Teamleistung.“ Seine Mannschaft habe auch gegen den klar unterlegenen TSV in allen Phasen um jeden Ball gekämpft und sei jeden Extra-Schritt gegangen. Vom Start weg agierten die Gäste äußerst konzentriert sowie konsequent und spielten bereits im Auftaktviertel einen beruhigenden 19:9-Vorsprung heraus. Besonders bei der Reboundarbeit zeigten sich die Kaufbeurer Basketballer gegenüber der Vorwoche stark verbessert.

Wille und Lust vorhanden

„Man hat einfach gemerkt, dass wir schon wieder ein paar Trainingseinheiten weiter sind und gut gearbeitet haben“, sagte Peronace. Der Auftritt sei um Welten besser gewesen als noch gegen Buchloe. „In allen Bereichen, die wir nach dem ersten Spiel angesprochen hatten, hat die Mannschaft eine Reaktion gezeigt. Außerdem hat man den Willen und die Lust so richtig gespürt in dieser Truppe.“ Bis zur Halbzeit war die DJK souverän mit einem komfortablen Polster von 34:20 davongezogen. Nach dem Seitenwechsel ließen die Kaufbeurer kein bisschen locker – und zeigten sich mit ihrer Zonenverteidigung äußerst stabil und auch von der Dreierlinie zielsicher.

Starting Five punktet zweistellig

Allein Aufbauspieler Dominik Titz verwandelte fünf Dreier und war mit 18 Punkten auch der Topscorer der DJK. Insgesamt punkteten gleich fünf Kaufbeurer Akteure zweistellig, die gesamte „Starting Five“ mit Titz, Max Beinhofer, Alex Susock, Emre Özer und Mario Smith – eine Bilanz mit Seltenheitswert. Auf der Gegenseite gelang dies lediglich einem Haunstettener, was die hervorragende Defensivarbeit der Kaufbeurer eindrucksvoll belegt. Die überlegene Führung von 52:34 nach dem dritten Viertel baute die DJK im Schlussabschnitt zu einem 76:43-Kantersieg aus. Durch die bessere Punktdifferenz liegen die Allgäuer nun vor der ebenfalls ungeschlagenen BG Illertal an der Tabellenspitze.

Zum Heimspiel einen giftigen Gegner

Nach zwei klaren Erfolgen zum Saisonstart wartet nun eine recht unbequeme Aufgabe auf die DJK: Am Samstag, 29. Oktober, sind die Sportfreunde Friedberg ab 19.30 Uhr in der Schelmenhof-Halle zu Gast. Mit ihrem sehr physischen Spiel haben sie die Kaufbeurer in den vergangenen Jahren immer wieder vor Probleme gestellt. „Das ist eine sehr giftige Mannschaft, vor der wir auch den nötigen Respekt haben und die uns immer mal wieder ärgern konnte“, sagt Coach Peronace. „Aber in der momentan starken Form brauchen wir uns da nicht verstecken.“ Sein Team habe bessere Einzelspieler und bereits bewiesen, dass es auch als Einheit in dieser Saison funktioniere. Daher gingen seine Schützlinge vor heimischer Kulisse leicht favorisiert in die Begegnung.

Lesen Sie auch