Zwei Neuzugänge aus Augsburg verstärken die U20 des ESVK ab Dezember

Die Transfers sind fix. Jonas Gröger und Louis Herbrik kehren ab 1. Dezember zum ESV Kaufbeuren zurück. Trotzdem muss die U17 wegen Personalmangels aushelfen.

04.12.2021 | Stand: 05:35 Uhr

Die zuletzt personell doch sehr knapp aufgestellte U20-Mannschaft des ESV Kaufbeuren, die Tabellenzweiter der Division I der Deutschen Nachwuchs Liga (DNL) ist, hat sich mit zwei Spielern verstärkt.

Beide sind zum 1. Dezember und somit mit Öffnung des Transferfensters von der U20 des Augsburger EV an die Wertach gewechselt.

ESVK nutzt Transferfenster: Zwei Neuzugänge stoßen zum Team

Schon am kommenden Wochenende wird Verteidiger Jonas Gröger einsatzbereit sein. Der 18 Jahre alte Defensive ist gebürtiger Kaufbeurer und spielte in der Saison 2018/19 auch für die Schülermannschaft des ESV Kaufbeuren. Vorher war er unter anderem für Bad Wörishofen im Einsatz. 2019 wechselte er nach Augsburg, in der dortigen U20 kam er in dieser Spielzeit bisher aber nur zu vier Einsätzen.

Mit Louis Herbrik gibt es zudem noch einen weiteren Rückkehrer zu vermelden. Auch er spielte in der Kaufbeurer Schülermannschaft, ehe er im Sommer 2020 nach Augsburg wechselte. In dieser Spielzeit blieb er in bisher 15 Pflichtspielen für die U20 der Fuggerstädter ohne Torerfolg. Aus privaten Gründen wird der 17-Jährige am Wochenende noch nicht spielen.

Am Wochenende geht es für den ESVK nach Düsseldorf

Für die U20 des ESV Kaufbeuren geht es nach Düsseldorf, seit Donnerstag steht fest, dass Daniel Jun genügend Spieler beisammen haben wird, um anzureisen. Die Stimmung im Team, erklärt der Coach, sei gut. Wie der Kader genau aussehen werde, wird allerdings erst in der Nacht auf Samstag, also nach dem Spiel der ersten Mannschaft zu Hause gegen die Kassel Huskies, festgelegt.

Lesen Sie auch

Eishockey ESVK DNL Im Soll - ESVK holt die angestrebten Zähler

Weil die Kaufbeurer U17 kein Spiel bestreitet, wird Jun wieder mindestens drei Schülerspieler mit nach Düsseldorf nehmen. Gespielt wird am Samstag ab 19.30 Uhr und am Sonntag ab elf Uhr im Eisstadion an der Brehmstraße.

Hier lesen Sie weitere Infos rund um den Sport.

Sie wollen immer über die neuesten Nachrichten aus Kaufbeuren informiert sein? Abonnieren Sie hier unseren kostenlosen, täglichen Newsletter "Der Tag in Kaufbeuren".