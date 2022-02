DNL-Team des ESVK überrollt Krefeld

Eishockey: Die U20-Mannschaft des ESV Kaufbeuren fährt zwei lockere Siege in der DNL gegen den Krefelder EV ein.

Noch vier Spiele in der Hauptrunde hat die U20-Mannschaft des ESV Kaufbeuren in der Division I der Deutschen Nachwuchs Liga (DNL) vor der Brust. Entsprechend sind alle Pflichtspiele schon eine wichtige Vorbereitung auf die Ende Februar startenden Play-offs, die die Kaufbeurer gerne aufmischen möchten. Sehr zufrieden mit der gezeigten Leistung war Trainer Daniel Jun etwa mit den beiden Spielen vom zurückliegenden Wochenende, die gegen Krefeld gewonnen wurden.

Top-Spieler in der DEL2, Ersatz aus der U17

6:2 hieß es am Samstag, 11:3 am Sonntag. „Wir haben kurzen Prozess gemacht“, lobte Jun das schnelle und energische Spiel seines Teams. Am Sonntag trat die U20 sogar wieder mit drei Spielern der U17 an und gab Philipp Bidoul somit die Möglichkeit, für Memmingen in der Oberliga aufzulaufen. Andere Akteure, etwa Leon van der Linde, haben sich mittlerweile ohnehin schon in der ersten Mannschaft des ESV Kaufbeuren festgespielt. So traten andere in Erscheinung, etwa Jonas Fischer und Louis Herbrik aus der dritten Sturmreihe am Sonntag mit jeweils zwei Treffern. Auch Maximilian Hops trug sich beim 11:3 doppelt in die Torschützenliste ein.

Torgefährlicher Verteidiger

Verteidiger Aljosa Pretnar bereitete drei Treffer vor, einen schoss er selbst. Entscheidend in diesem Spiel war insbesondere das zweite Drittel und das von Herbrik in eigener Unterzahl geschossene 4:1 (23.), das die Dämme brechen ließ. In der Division I-Tabelle bleibt Kaufbeuren somit Dritter, muss aber auf die sechs Punkte zurückliegenden Kölner blicken, die inzwischen sechs Matches weniger bestritten haben.