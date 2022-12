Doch noch ein Titel für den TSV - Schüler sind Meister

Westendorfs Schüler sind bayerischer Meister. Souveräner Sieg im starken Teilnehmerfeld - das die Ostallgäuer lobt.

Die besten sechs Schülerteams aller Bezirke kamen in Regensburg zusammen, um den bayerischen Mannschaftsmeister zu küren. Der SC Anger, SC 04 Nürnberg, ESV München-Ost, 1. AC Regenburg, TSV Westendorf und die Nürnberg Grizzlys hatten sich dafür qualifiziert. In souveräner Manier gewann der TSV Westendorf den Titel.

Drei Kämpfe, drei klare Siege

„Unser Ziel war es, unter die besten Drei zu kommen. Wenn es ganz gut geht, wollten wir gewinnen“, erläutert Nachwuchscheftrainer Jürgen Stechele. Dass es am Ende zum Sieg gereicht hat, sei für den Übungsleiter einfach nur bombastisch. Nach Erfolgen über den SC 04 Nürnberg (24:12), SC Anger (22:8) und ESV München-Ost (28:8) im Finale stand der TSV als Sieger des Turniers fest.

Lohnenswerter Aufwand

Als Stechele den Wanderpokal, der von allen Bezirken gestiftet wurde, in die Höhe streckte, „hat es sich fantastisch angefühlt.“ Stechele habe in dem Moment in die Gesichter der Kinder geschaut, wie sie sich freuten. „Der ganze Aufwand, den die Trainer und besonders die jungen Athleten betrieben haben, macht sich in so einem Moment einfach bezahlt.“

Lob für den TSV Westendorf

Bei der Endrunde in der Oberpfalz gab es sehr qualitativ hochwertige Duelle, die spannend und intensiv verliefen. Laut Stechele sei keine Mannschaft extrem abgefallen. Allerdings präsentierte sich Westendorf in einer überragenden Form, weshalb der TSV auch von allen teilnehmenden Vereinen viel Lob erhielt. „Ich glaube, dass unser Sieg auch deshalb so wertschätzend ist, weil wir in einem guten Teilnehmerfeld überzeugt haben“, hebt Stechele hervor, der am Finaltag noch von den Trainern Bernd Nothelfer und Erich Ulm unterstützt wurde.

Auch die Zweite fast dabei

Fast hätte es auch die Zweite Mannschaft nach Regensburg geschafft, die am Ende denkbar knapp in ihrer Gruppe dem ESV München-Ost den Vortritt lassen musste. „Selbst dieses Ergebnis ist super“, bilanziert Stechele.