Dörte Bach fordert ihre Schülerinnen im Kloster Irsee

Die Ergebnisse des jüngsten Workshops der Textilkünsterlin im Kloster Irsee sind dort ausgestellt. Was mit den Arbeiten nach Ausstellungsende geschieht.

20.08.2022 | Stand: 12:00 Uhr

Die Textilkunst hatte es zumindest in Deutschland lange schwer, zu den etablierten Kunstformen aufzuschließen. Eine, die dazu unermüdlich beigetragen hat, ist die Münchnerin Dörte Bach. Sie ging Anfang der 1980er Jahre nach Kanada und erlebte, dass genähte, gewebte oder collagierte Arbeiten aus Stoff dort ganz anders wahrgenommen und wertgeschätzt wurden als hierzulande. Mit diesem Rückenwind ging Bach zurück in Deutschland und entwickelte sich nicht nur zu einer Größe des Genres, sondern gab ihre Erfahrung und ihr Wissen bereitwillig Interessierten weiter – seit inzwischen 30 Jahren auch bei regelmäßigen Kursen der Schwabenakademie im Kloster Irsee. Derzeit sind dort unter dem Titel „Blüten-Lese“ die Ergebnisse des jüngsten Seminars von Dörte Bach zu bewundern. Anlässlich des Jubiläums wird die Ausstellung durch eine kleine, aber feine Dörte-Bach-Retrospektive ergänzt.

Das Konzept von "Blüten-Lese" kombinierte gleich mehrere Anforderungen

Das künstlerische Konzept von „Blüten-Lese“ kombinierte gleich mehrere Anforderungen. Zum einen sollten die Werke Bezüge zur Literatur, zum Lesen schaffen. Zum anderen war eine Verbindung zu Natur und Gärten gefragt, und schließlich sollte man die Arbeiten (zumindest theoretisch) auch als Decken nutzen können, um sich im Sommer mit einem guten Buch irgendwo im Grünen niederzulassen. Entsprechend hat Bach den Teilnehmerinnen auch ein einheitliches, extremes Format von 60 mal 160 Zentimetern für ihre Werke vorgeschrieben. Trotz dieser doch recht strikten Vorgaben ist eine große, kreative Vielfalt von Arbeiten entstanden – sowohl was die Motive als auch Technik der Werke angeht. Nur eines verbindet sie alle: Als Lesedecken sind sie viel zu schade.

Eine Werkschau dokumentiert Dörte Bachs künstlerische Entwicklung von den 80er Jahren bis heute

An den Wänden im zweiten Obergeschoss des Irseer Konventbaus sind streng kubistische Motive zu sehen, wie sie den Webrastern der Stoffe entsprechen. Es geht aber auch überaus floral-verspielt zu. Immer wieder sind gedruckt, genäht oder gestickt Zitate und sonstige Bezüge zur Literatur zu erkennen, und die Natur ist ohnehin allgegenwärtig in den Arbeiten der Bach-Schülerinnen. Die Werkschau von Dörte Bach umfasst die „Paravents“ in Grüntönen aus ihrer Anfangszeit in den 1980er Jahren ebenso wie von Musik und Notenbildern inspirierte Werke aus der Zeit um 2000. Kubistische Werke in plakativem Rot und Schwarz aus dem vergangenen Jahrzehnt ziehen die Blicke auf sich, und ihre aktuellen Arbeiten sind in feinem Schwarz-Weiß gehalten.

Besonderer Abschluss am 23. Oktober

Die Exponate werden am letzten Tag der Ausstellung, Sonntag, 23. Oktober, ab 11 Uhr zugunsten von Hilfsprojekten für Frauen und Kinder in der Region versteigert. Gebote können auch schon vorher an der Rezeption von Kloster Irsee abgegeben werden. Besichtigt werden kann die Schau im Kloster Irsee in der Regel werktags. Informationen zu den genauen Öffnungszeiten gibt es beim Schwäbischen Bildungszentrum in Irsee, Telefon 08341/906-630.

