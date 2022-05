Zwölfjährige fühlt sich von unbekanntem Autofahrer beobachtet

Eine Zwölfjährige fühlt sich auf dem Schulweg von Germaringen nach Dösingen von einem Autofahrer beobachtet. Die Polizei versucht nun, den Fahrer zu ermitteln.

23.05.2022 | Stand: 15:37 Uhr

Einem zwölfjährigen Mädchen ist seit Anfang vergangener Woche ein Fahrzeug aufgefallen, von dem sie das Gefühl hat, es würde sie auf ihrem Schulweg verfolgen. Laut Polizei gab das Mädchen an, das rote Auto auf ihrem Schulweg von Germaringen nach Dösingen ( Ostallgäu) gesehen zu haben. Auch am Spielplatz in Dösingen soll der Wagen gesichtet worden sein.

Unbekannter Autofahrer soll Zwölfjähriger folgen

Wer in dem Fahrzeug saß, ist bisher nicht bekannt, ebenso wie die Intention des Fahrers. Die Polizei Buchloe fährt jetzt vermehrt Streifen auf dem Schulweg von Germaringen nach Dösingen sowie vor dem Spielplatz. Außerdem laufen nach Angaben der Polizei Ermittlungen, um die Identität des Fahrers zu klären.

