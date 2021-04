Mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit rollt auf den Fußballplätzen in Kaufbeuren und dem Ostallgäu (im Bild die Sportanlage des TSV Friesenried) in der aktuell noch laufenden Doppel-Saison 2019/2021 kein Ball mehr. Der Bayerische Fußball-Verband bereitet sich auf den Abbruch der Spielzeit vor.