Doppelsieg im Martelltal - Noah Schüttler übernimmt Gesamtwertung im Deutschlandpokal

Noah Schüttler vom Ski-Club Kaufbeuren gewinnt im Martelltal im Einzelrennen und im Sprint. Der 16-Jährige startet nun bei den Olympischen Jugend-Winterspielen.

23.01.2023 | Stand: 12:58 Uhr

Der Kaufbeurer Biathlet Noah Schüttler steht vor seinem ersten ganz großen internationalen Auftritt. Das 16-jährige Aushängeschild des Ski-Club Kaufbeuren gehört zum deutschen Aufgebot beim European Olympic Youth Winter-Festival 2023 (EYOWF), das von 21. bis zum 28. Januar in der oberitalienischen Region Friaul-Julisch Venetien stattfindet. Und dorthin reist der Oberbeurer mit viel Rückenwind.

Führung im Deutschlandpokal

Schüttler holte sich zwei weitere Siege beim Deutschlandpokal. Bei den beiden Rennen am vergangenen Wochenende, die wegen Schneemangels von Oberwiesenthal ins Vinschgauer Martelltal verlegt worden waren, zeigte sich der Kaufbeurer in Topform und gewann sowohl das Einzelrennen über 12,5 Kilometer als auch den Sprint über 7,5 Kilometer. Durch die beiden Siege übernahm er auch die Führung im Biathlon Deutschlandpokal.

47 Nationen in Oberitalien

Beim EYOWF in Sappada treten die besten europäischen Nachwuchssportler im Alter von 14 bis 18 Jahren in den olympischen Wintersport-Disziplinen an. Insgesamt haben sich 47 Nationen gemeldet. Zum Biathlon-Aufgebot des DSV gehören neben Schüttler drei weitere Athleten und vier Athletinnen, die im Internationalen Biathlon Zentrum in Forni Avoltri, das auf 1100 Metern Höhe liegt, um die Medaillen mitkämpfen wollen.

Schüttler startet in zwei Rennen - und vielleicht in der Staffel

Der erste Einsatz für Schüttler ist der Sprint über 7,5 Kilometer am Dienstag – am Donnerstag folgt das Einzelrennen über 12,5 Kilometer. Ob der Kaufbeurer auch für die Mixed-Staffel 4x6 Kilometer am Samstag nominiert wird, hängt von den Ergebnissen der beiden Einzelrennen ab. Seine aktuellen Leistungen aus dem Deutschlandpokal sind aber eine deutliche Empfehlung.