Doppelt gelungener Start ins neue Jahr - DJK in der Liga und im Pokal erfolgreich

DJK Kaufbeuren holt Siege im Pokal gegen Königsbrunn und in der Liga gegen Gersthofen. In beiden Wettbewerben kommt es nun zu Derbys gegen den VfL Buchloe.

19.01.2023 | Stand: 05:00 Uhr

Nach der Pleitenserie zum Abschluss des vergangenen Jahres ist die DJK Kaufbeuren erfolgreich mit zwei Siegen binnen nicht einmal 24 Stunden ins neue Jahr gestartet. Zunächst setzten sich die Ostallgäuer Basketballer im Bezirkspokal deutlich mit 91:61 (51:26) beim TSV Königsbrunn durch und zogen damit ins Viertelfinale ein. Am Tag darauf gewannen sie in der Bezirksoberliga beim TSV Gersthofen mit 82:68 (39:35), nachdem sie vor der Pause vier Punktspiele in Folge verloren hatten.

Pflichtsieg im Pokal

„Das war ein Pflichtsieg im Pokal in Königsbrunn, denn da können wir schließlich noch einen Titel gewinnen in dieser Saison“, sagte DJK-Cheftrainer Isidoro Peronace, dem für die Begegnung gegen den Bezirksklassisten auch einige Spieler aus der Zweiten Mannschaft zur Verfügung standen. „Mit dem nächsten Spiel einen Tag später vor der Brust war das schon eine willkommene und wichtige Verstärkung, und die Jungs aus der Zweiten haben das auch richtig gut gemacht.“ Der 91:61-Sieg in der zweiten Runde war zu keiner Phase des Spiels in Gefahr und letztlich hochverdient. In der Runde der letzten Acht treffen die Kaufbeurer auf Ligakonkurrent VfL Buchloe.

Die DJK Kaufbeuren (Punkte):

Özer (19), Beinhofer (13), Bruckmeier, Susock (je 11), Taltakaev (10), Krop (9), Smith (7), Denninger (4), Titz (3), Bayar, Mann (je 2).

Knappes Personal bei der DJK im Ligaspiel

Beim Nachholspiel in Gersthofen waren die Spieler der Reserve dann nicht verfügbar, da sie selbst in der Bezirksklasse im Einsatz waren. So reiste die DJK mit gerade einmal sieben Spielern zu den Augsburger Vorstädtern, ehe mit Krzysztof Kaczmarek zur zweiten Halbzeit noch ein achter hinzukam. „Das waren jetzt keine idealen Voraussetzungen gegen Gersthofener in Vollbesetzung, die dringend Punkte im Abstiegskampf sammeln müssen“, sagte Peronace. Aber was seine Mannschaft daraus gemacht hat, verdiene allen Respekt. Nach einer schnellen 11:2-Führung mussten die Gäste das erste Viertel zwar noch mit 18:19 abgeben. Doch von diesem Lauf des TSV ließen sie sich nicht sonderlich beeindrucken: Mit einer 39:35-Führung gingen die Kaufbeurer in die Halbzeit.

Guard-Duo mit Eindruck

Der zweite Durchgang verlief zunächst ausgeglichen, dann startete die DJK allerdings einen weiteren Lauf und stellte vor dem Schlussabschnitt auf 62:54. Vor allem das Guard-Duo mit Alex Susock als Topscorer und Dominik Titz, das gemeinsam 39 Punkte erzielte, hinterließ einen hervorragenden Eindruck. „Das war starkes Teamplay in der zweiten Hälfte, obwohl wir so dezimiert waren“, sagte Titz. „Wir haben richtig gut kombiniert, viel befreiter aufgespielt und auch durch bessere Reboundarbeit die zweiten Chancen für den Gegner verhindert.“

Dreierregen im letzten Viertel

Als im letzten Viertel dann die „Dreier“ nur so reinprasselten in den Gersthofener Korb, war der erste Punktspielsieg im neuen Jahr und der erste nach zuvor vier Liga-Pleiten eingetütet. Mit 82:68 entführte die DJK wichtige zwei Punkte und liegt damit weiterhin mit nunmehr fünf Erfolgen und vier Niederlagen auf dem sechsten Tabellenplatz mit Anschluss nach oben.

Die DJK Kaufbeuren (Punkte):

Susock (20), Titz (19), Beinhofer (17), Taltakaev (12), Willi Dressler (6), Smith (4), Bayar (3), Kaczmarek (1).

Gegen Buchloe geht es weiter

Zum Rückrundenauftakt steht für die DJK am Sonntag, 22. Januar, das Ostallgäuer Derby bei Aufsteiger VfL Buchloe an. Der Tabellenletzte hat bislang alle neun Ligaspiele verloren, demnach gehen die Kaufbeurer als klarer Favorit in die Begegnung ab 17 Uhr. Doch zuletzt gab es immerhin im Pokal ein Erfolgserlebnis für Buchloe gegen Haunstetten. Die Formkurve zeigt nach dem Jahreswechsel jedenfalls etwas nach oben beim VfL.

Auch die Zweite gewinnt

Die zweite Mannschaft der DJK gewann ihr Auswärtsspiel am Sonntag beim TSV 1850 Lindau ebenfalls deutlich mit 78:62 (46:34) und hat damit vorläufig wieder die Tabellenführung in der Bezirksklasse Süd übernommen.

Die DJK Kaufbeuren II (Punkte):