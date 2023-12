Doppelte Kosakendrehung - Turnverein Kaufbeuren in Schwaben dominant

18 Kaufbeurerinnen turnen in 16 Mannschaften des Allgäuer Gaus und sind an acht von zehn Podestplätzen beteiligt.

06.12.2023 | Stand: 04:30 Uhr

Der Turngau Allgäu hat 16 Gaumannschaften zu den schwäbischen Mannschaftsmeisterschaften nach Illertissen geschickt, davon zehn mit Kaufbeurer Beteiligung. Und die waren an zehn gewonnenen Podestplätzen für den Gau acht Mal beteiligt. Insgesamt 18 Kunstturnerinnen des TV Kaufbeuren hatten sich im Oktober qualifiziert.

Die Jüngsten sind drei Mal auf dem Podium

Lianna Schreider, Hannah Armstrong552341 und Lea Stark starteten im „AK7 – Team Allgäu 1“. Das wurden schwäbische Vizemeister hinter dem Turngau Ober-Donau. Lea und Lianna pushten mit ihrer dritt- und viertbeste Einzelwertung das Mannschaftsergebnis nach vorn. Die 8-jährige Mayla Armstrong zeigte in der AK8 die jahrgangsbezogene Pflichtübung. Auch ihr Team musste sich nur dem Turngau Ober-Donau geschlagen geben und wurde Vizemeister. Emily Deiter und Aurelia Belotti starteten erstmals in der Kürklasse LK3-Nachwuchs. Zusammen mit zwei weiteren Allgäuerinnen hatten sie die besten vier Einzelwertungen und wurden verdient und großem Vorsprung schwäbische Mannschaftsmeister.

Maja Stadelbauer ragt heraus

Für Maja Stadelbauer und Johanna Hockerts (beide 12 Jahre) war es der erste Wettkampf auf Bezirksebene. Maja holte für ihr Team in der Kürklasse LK3-Junioren die höchste Mannschaftswertung. Am Ende kamen sie auf den fünften Platz. Im Jahrgang 2008-11 hatten es Rebekka Wengler, Veronika Lochner und Florentina Hummel alle ins „Team Allgäu 1“ (von drei Gauteams) geschafft und schafften hohe Punktzahlen: Vroni war insgesamt viertbeste der Einzelwertung, dicht gefolgt von Florentina. Am Ende wurden sie schwäbische Vizemeister.

Laura Danos mit Debüt in der Leistungsgruppe

In der Kürklasse LK3 war Jasmin Kaiser im „Team Allgäu 1“ gestartet – und trug mit der besten Einzelwertung zur Meisterschaft bei. Laura Danos wechselte erst kürzlich in die Leistungsgruppe und gab ihr Debüt auf Bezirksebene. Ihre Trainerin war mit ihrem Einsatz im „Team 2“ äußerst zufrieden, obwohl sie als fünfte nicht ihre ganze Leistung abgerufen hat. Der Wettkampf war eine wertvolle Erfahrung für Laura, auf der sie aufbauen kann – und künftig ihr Potenzial entfalten wird. Sarah Wengler startete in der altersoffenen LK3. Zusammen mit ihrem Team holten sie sich den Titel.

Lena Hofmann steht zweimal ihre neue Figur

In der nächsthöheren Kürklasse LK2 bis 18 Jahre fuhren Selina Krauß und Lena Hofmann souverän Punkte ein. Lena zimmerte spektakulär auf Boden und Balken ihre neue doppelte Kosakendrehung hin. Als einziges Team in ganz Schwaben wurden sie konkurrenzlos Meister. Mit Ronja Schmoll und Carina Blaschek war ein weiteres Team in der altersoffenen Kürklasse LK2 mit Kaufbeurer Beteiligung am Start. Sie kämpften hart, unterlagen dem Turngau Iller-Donau mit 2,5 Punkten und wurden Vizemeister.