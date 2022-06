Doppelzugtaufe im Allgäu: Zwei Triebwagen heißen jetzt Kaufbeuren

Gleich zwei Züge sind am Sonntagnachmittag auf den Namen Kaufbeuren getauft worden. Alle Hintergründe und die ersten Bilder.

26.06.2022 | Stand: 15:36 Uhr

Großer Bahnhof am Bahnhof in Kaufbeuren: Mit einem Bahnhofsfest feiert die am Wochenende "175 Jahre Eisenbahn" . Das Programm läuft am Sonntag bis 17 Uhr. Der Höhepunkt war eine deutschlandweite Premiere: die Doppelzugtaufe am Sonntagnachmittag. Zwei Züge erhielten den Namen "Kaufbeuren".

Bilderstrecke

Im Allgäu sind am Sonntag zwei Züge auf den Namen Kaufbeuren getauft worden.

1 von 16 2 von 16 3 von 16 4 von 16 5 von 16 6 von 16 7 von 16 8 von 16 9 von 16 10 von 16 11 von 16 12 von 16 13 von 16 14 von 16 15 von 16 16 von 16 Am Sonntag sind im Allgäu je ein Zug der Deutschen Bahn und der Bayerischen Regionbahn auf den Namen Kaufbeuren getauft worden. Gleichzeitig findet das Bahnhofsfest 175 Jahren Bahnhof Kaufbeuren statt. Bild: Alexander Vucko Am Sonntag sind im Allgäu je ein Zug der Deutschen Bahn und der Bayerischen Regionbahn auf den Namen Kaufbeuren getauft worden. Gleichzeitig findet das Bahnhofsfest 175 Jahren Bahnhof Kaufbeuren statt. Bild: Alexander Vucko 1 von 16 Bild: Alexander Vucko Bild: Alexander Vucko

Oberbürgermeister Stefan Bosse, Landtagsabgeordneter Bernhard Pohl und Vorsitzender Markus Peschel von den veranstaltenden Eisenbahnfreunden Kaufbeuren haben am Sonntagnachmittag einen roten Zug der Deutschen Bahn und einen weiß-blauen Zug der Bayerischen Regiobahn jeweils auf den Namen "Kaufbeuren" getauft.

Sie wollen immer über die neuesten Nachrichten aus Kaufbeuren informiert sein? Abonnieren Sie hier unseren kostenlosen, täglichen Newsletter "Der Tag in Kaufbeuren".

Gemeinsam hatten der Landtagsabgeordnete und Kaufbeurer Stadtrat der Freien Wähler, Bernhard Pohl, und die Eisenbahnfreunde Kaufbeuren unter ihrem Vorsitzenden Markus Peschel die Idee für die Taufe. Pohl knüpfte Kontakt zu den Bahngesellschaften. Die Doppeltaufe solle die bunte Vielfalt im Bahnland Bayern widerspiegeln, sagte Pohl, und im gesunden Wettbewerb auch das Zusammenwirken der verschiedenen Verkehrsunternehmen repräsentieren. Solch ein gemeinsames Ereignis gab es deutschlandweit bislang noch nie. OB Stefan Bosse zeigte sich erfreut, dass diese Premiere in Kaufbeuren stattfinden konnte. Die Stadt sei damit auf den bayerischen Gleisen bei vielen Bahnfahrern präsent.

Lesen Sie auch: Modellbahnen, Infostände, Zugtaufe: So feiert Kaufbeuren seinen Bahnhof

Lesen Sie auch

175 Jahre Bahnhof Kaufbeuren Modellbahnen, Infostände, Zugtaufe: So feiert Kaufbeuren seinen Bahnhof

Die beiden Züge stehen am Sonntag noch bis 17 Uhr am Kaufbeurer Bahnhof (Gleis 4) allen Besuchern zur Besichtigung offen – auch auf dem Lokführersessel kann man Platz nehmen.

Flankiert wird die Taufe vom Bahnhofsfest "175 Jahre Bahnhof Kaufbeuren". Dabei wird in der ehemaligen Expressguthalle des Bahnhofs die Vereinsanlage „Pforzen“ mit dem Abzweig in den heutigen Kaufbeurer Stadtteil Neugablonz sowie der östlichen Bahnhofseinfahrt des Kaufbeurer Bahnhofs mit der markanten historischen Wertachbrücke und dem Abzweig nach Schongau gezeigt. Neben weiteren Anlagen und Dioramen sowie einer Dokumentation der historischen Entwicklung des Bahnhofs und der Jubiläumsstrecke werden die Zschopauer Freunde mit ihrem Führerstandssimulator kommen. In dem Originalführerstand, der aus einem französischen TGV-Hochgeschwindigkeitszuges ausgebaut wurde, können die Besucher selbst Lokführer spielen. Auf dem Bahnofsvorplatz gibt es mehrere Infostände.

Lesen Sie auch: 175 Jahren Bahnhof in Kaufbeuren: Ein großes Fest und historische Bilder

Für die kleinen Besucher dreht die Kindereisenbahn des Vereins ihre Runden auf dem Bahnhofsvorplatz. Daneben präsentiert sich die Feuerwehr Kaufbeuren mit historischen Fahrzeugen. Das Feuerwehrmuseum ist mit der Sonderausstellung „50 Jahre Eisenbahnunglück Aitrang“ ebenfalls geöffnet und mit dem Shuttlebus vom Bahnhof zu erreichen.

Als der Bahnhof Kaufbeuren Endstation Richtung Süden war

Offiziell wurde der Streckenabschnitt von Augsburg bis Kaufbeuren am 1. September 1847 eröffnet. Die ersten Jahre war Kaufbeuren Endstation in Richtung Süden. 1852 wurde dann der Abschnitt Richtung Kempten eröffnet und Kaufbeuren damit zum Durchgangsbahnhof.

Erste staatlich finanzierte Strecke in Deutschland

Die Strecke war Teil der "Ludwig-Süd-Nord-Bahn", die von den Königlich Bayerischen Staats-Eisenbahnen zwischen 1843 und 1854 gebaut wurde. Die nach König Ludwig I. benannte Bahnstrecke führte von Lindau über Immenstadt, Kempten, Augsburg, Donauwörth, Nördlingen, Nürnberg, Bamberg und Kulmbach nach Hof. Nach Angaben der Eisenbahnfreunde Kaufbeuren war es die erste auf Staatskosten finanzierte Strecke in Deutschland: eine Magistrale durch ganz Bayern von Lindau nach Hof und eine der ersten Bahnstrecken überhaupt in Deutschland."