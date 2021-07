Dorfgemeinschaftshaus mit besonderer Entstehungsgeschichte

Ehemaliges Gasthaus in Kaufbeuren-Hirschzell ist nun Vereine- und Veranstaltungszentrum. Warum bei der Einweihung das Ehepaar Wiedemann im Mittelpunkt stand.

Bei Eröffnungen gleich welcher Art gibt es stets viele warme Worte und allerhand Geschenke. Doch das neue Dorfgemeinschaftshauses in Hirschzell ist auch in dieser Beziehung etwas Besonderes. Denn bei der offiziellen Einweihung am Freitag waren nicht nur wahrlich begeisterte Festredner zu hören. Das Unternehmer-Ehepaar Katharina und Wolfgang Wiedemann, dessen Stiftung den Umbau des ehemaligen Gasthauses „Sonne“ möglich gemacht hat, erhielt auch ein einmaliges Geschenk. Der örtliche Musikverein, der in dem Gebäude seinen neuen Probenraum eingerichtet hat, ließ vom Altmeister Freek Mestrini eigens eine „Hirschzeller Sonnenpolka“ für die Wiedemanns komponieren. Die Uraufführung übernahmen natürlich die Hirschzeller Musiker, die auch für die weitere klingende Gestaltung des Eröffnungsfestes sorgten. Zuvor hatten die Hirschzeller Grundschüler ihren großen Auftritt. Mit Geigenspiel, Gesang, Tanz und vielen Gedanken zum Thema Gemeinschaft empfingen sie die Ehrengäste.