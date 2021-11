Ein Treffpunkt mit regionalen Produkten vor Ort - Das soll der Dorfladen in Eggenthal (Ostallgäu) werden

Die Eggenthaler zeigen großes Interesse am Dorfladen. 56 Menschen haben sich spontan in die Helferliste eingetragen. Die Eröffnung rückt in greifbare Nähe.

05.11.2021 | Stand: 05:30 Uhr

Das Interesse an einem Dorfladen in Eggenthal ist offensichtlich groß. Denn bei einer Infoveranstaltung wollten an die 80 Teilnehmerinnen und Teilnehmer wissen, wie der aktuelle Stand der Dinge ist. Zu Gast war Wolfgang Gröll, der bereits viele Dorfladen-Gründungen in der gesamten Bundesrepublik begleitet hat. Nahversorgung im Ort, ein Treffpunkt, regionale und Bio-Produkte und das alles bequem erreichbar und damit ein Gewinn an Lebensqualität – mit diesen Schlagworten warb Georg Greisel vom Arbeitskreis Dorfladen für das Projekt. In seinem Vortrag fasste er die verschiedenen Stationen auf dem bisherigen Weg, der vor gut einem Jahr begonnen hat, zusammen und trug die Wünsche der Bürger für den Laden vor, etwa Nahversorgung zum günstigen Preis, Frische an der Dorftheke (mit Fleisch, Wurst, Käse und Backwaren), nachhaltige Dorfküche mit Mittagstisch. (Mehr Infos zum Konzept finden sie hier)