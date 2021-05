Dorftreff: Die neue Mitte von Hirschzell

Katharina und Wolfgang Wiedemann haben ein Herzensprojekt in Kaufbeuren-Hirschzell verwirklicht. Was ihr neues Gemeinschaftszentrum so einzigartig macht.

30.05.2021 | Stand: 19:00 Uhr

Der Gastraum samt großem Wintergarten mit 80 Plätzen und der künftige Biergarten warten auf die ersten Dorffeste, Jubiläen und Hochzeiten. Am Schießstand der Prinz-Alfons-Schützen soll bald das reguläre Training beginnen. Und im Übungsraum des Musikvereins Hirschzell hat es die ersten kleineren Bewährungsproben gegeben. Nur die Corona-Pandemie lässt derzeit noch keine Vollauslastung zu. Versteckt hinter den Schlagzeilen zu Covid 19 ist in der ehemaligen Hirschzeller „Sonne“ das neue Dorfzentrum entstanden. Der Um- und Ausbau des historischen Gebäudes steht vor dem Ende. „Wir warten alle auf die Einweihung und ersten Veranstaltungen“, sagt Katharina Wiedemann (72). Sobald die Inzidenzwerte dauerhaft unten sind, soll es soweit sein – voraussichtlich in diesem Sommer.