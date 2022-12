Dramatische Situation: Großer Zulauf im Tierheim Beckstetten

Das Tierheim des Tierschutzvereins Kaufbeuren und Umgebung erlebt turbulente Zeiten. Es gibt viele Gründe, warum die Einrichtung einen starken Zulauf hat.

20.12.2022 | Stand: 18:31 Uhr

Für das Tierheim in Beckstetten geht ein ereignisreiches Jahr zu Ende. Corona, der Ukraine-Krieg und Probleme in anderen Tierheimen sorgen für einen deutlichen Zuwachs an Katzen, Hunden und Kleintieren. Außerdem ergaben die Neuwahlen im Frühjahr, dass der gesamte Vorstand des Tierheims ausgetauscht wurde.

Seitdem ist Harald Eberhard Vorsitzender des Tierschutzvereins Kaufbeuren und Umgebung, der das Tierheim betreibt. „Die Situation ist zurzeit dramatisch“, sagt er. Das Heim müsse immer mehr Hunde und Katzen aufnehmen.

Viele lassen ihre Tiere nicht chippen

Viele Menschen unterschätzen, wie viel so ein Tier kostet, sagt er. Um nicht „unnötig“ Geld auszugeben, ließen manche ihr Haustier auch nicht kastrieren. Es komme dann vor, dass vor dem Heim ein Korb mit Katze und einem Wurf Jungen abgestellt wird. Auch lassen viele ihr Tier laut Heimleiterin Melanie Kühn nicht chippen. So wisse man bei vielen Fundtieren nicht, zu wem sie gehören.

Es komme auch immer wieder vor, dass Katzen in fremde Autos hineinspringen und unbemerkt mitfahren. So landen die Tiere an einem ganz anderen Ort, in dem sie niemand kennt. „Wenn zum Beispiel eine Katze überfahren wird, kann man mit Chip sicher sagen, wem sie gehört hat, und demjenigen Bescheid sagen.“

Daher empfiehlt Kühn dringend, sein Haustier zu kennzeichnen. „Man darf aber das Registrieren nach dem Chippen nicht vergessen“, sagt sie. Es sei ein Irrtum zu denken, die Informationen seien schon auf dem Chip.

Schwierige Hunde aus der Ukraine landen schnell im Tierheim

Ein weiteres Problem ist laut Eberhard, dass Menschen aus Mitleid Hunde aus der Ukraine holen. Diese seien oft anders sozialisiert und fühlten sich in ihrem Heimatland wohler, als bei einer Familie in Deutschland. Diese Hunde seien meist sehr schwierig und landen dann im Tierheim.

Zudem nehme Beckstetten Tiere vom Heim in Marktoberdorf auf, da sich dieses „im Notbetrieb“ befinde. Während der Corona-Lockdowns seien Tiere ein guter Zeitvertreib gewesen, doch danach zeigten sich viele Menschen überfordert. Die Folge: Es werden immer mehr Bewohner in Beckstetten.

Das Tierheim Beckstetten ist auf Spenden angewiesen

Um das Heim zu betreiben, braucht es auch das notwendige Personal. „Wir haben gute Leute, die sich um die Tiere kümmern“, sagt Eberhard. Aber es sei schwierig, dafür genügend Menschen zu finden. Die müssen vor allem tierlieb sein und dürften sich nicht vor „dreckiger Arbeit“ scheuen. Zuverlässigkeit sei ebenfalls wichtig. Zurzeit hat das Tierheim zehn Angestellte. Das Personal erhalte den Mindestlohn, der dieses Jahr erhöht wurde. Und auch die Heizkosten steigen für das Tierheim, das auf Spenden angewiesen ist.

„Die Gemeinden zahlen uns durchschnittlich 60 Cent pro Einwohner, das deckt unsere Unterhaltskosten zur Hälfte“, sagt Eberhard. Ein Segen seien große Erbschaften, die das Tierheim ab und zu erhält. Davon habe es dieses Jahr sogar zwei gegeben, was ein gutes Polster sei. Zudem kommt Geld von Unternehmern und Privatleuten.

Keine Vermittlung von Tieren vor Weihnachten

Diese Unterstützung lässt laut Kühn nach Ausbruch des Ukraine–Kriegs aber nach. „Als der Krieg begonnen hat, haben sich die Menschen darauf konzentriert, dort zu helfen“, sagt sie. Kurz vor Weihnachten werde aber wieder mehr in der eigenen Nachbarschaft gespendet.

Vor Weihnachten vergibt das Heim keine Tiere, damit sie nicht unter dem Christbaum liegen. Erfahrungsgemäß kommen diese „Geschenke“ schnell zurück. Wann es mit der Vermittlung wieder losgeht, veröffentlicht das Tierheim auf seinen Social Media-Kanälen und auf der Internet-Homepage.