Dramaturgischer Höhepunkt - Showdown in der Meisterrunde

Für die U17 des ESVK entscheidet sich in Krefeld, ob sie an den Final Four teilnimmt – oder der Gegner. Einfluss hat auch der Personalbedarf der Ersten und der DNL-Mannschaft.

01.03.2022 | Stand: 17:15 Uhr

Von „Endspielen“ spricht ESVK-U17-Trainer Simon Steiner, wenn er über die anstehenden Aufgaben seines Teams in der Meisterrunde der Division I spricht. Der ESV Kaufbeuren, derzeit Tabellenvierter, trifft auf den Fünften aus Krefeld.

Nur die ersten vier Teams der Liga qualifizieren sich für das Endturnier Mitte März, in dem der neue deutsche U17-Meister gekürt wird – und wer das letzte Los zieht, entscheidet sich zwischen den beiden Traditionsvereinen. „Wir wissen, was Krefeld auf dem Eis macht“, berichtet Steiner, der seit Tagen schon Videostudium betreibt. „Wenn wir alles auf das Eis bringen, was wir können, dann ist es eine machbare Aufgabe“, spricht Steiner sich und seinem Team Mut zu.

Spieler für die U20 und die Joker

Beide Partien finden auswärts statt – eine am Samstag ab 17 Uhr, die zweite tags drauf ab 10.30 Uhr. Vermutlich bis kurz vor der Abfahrt wird nicht genau feststehen, mit welchem Personal die U17 die Reise antritt. Ob Akteure an die in Berlin gastierende U20 abgegeben werden müssen, hängt davon ab, welchen Bedarf die Erste Mannschaft an das DNL-Team anmeldet. „Ich hoffe, dass wir so viele Spieler wie möglich zu diesen wichtigen Spielen mitnehmen können“, erklärte Steiner. Am zurückliegenden Wochenende zog seine Mannschaft in Mannheim übrigens in beiden Spielen den Kürzeren. Es waren mitunter verrückte Partien.

Turbulente Partien

Am Sonntag etwa schafften es die Jungadler, im Mittelabschnitt binnen vier Minuten drei Tore zu schießen und auf 4:1 davon zu ziehen. Kaufbeuren antwortete mit zwei Treffern in zwei Minuten, kam aber nicht mehr ganz gefährlich heran und unterlag letztlich mit 3:6.

Starke Aufs und Abs gab es auch schon am Samstag. Mannheim legte binnen einer Minute auf 2:0 vor (5./6.), Kaufbeuren antwortete mit einem Dreierpack binnen weniger als 120 Sekunden. Mannheim traf im Mittelabschnitt binnen 55 Sekunden drei Mal. Am Ende war „die Breite an individueller Qualität“ der Hausherren einfach größer – die Jungadler siegten mit 8:5.

Lesen Sie auch

Eishockey ESV Kaufbeuren ESVK beweist Top-Moral

„Gegen Mannheim musst du 60 Minuten lang ohne große Fehler spielen, um zu gewinnen“, erklärte Steiner.