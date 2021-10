Drei Bäder: Kann sich die Stadt Kaufbeuren das noch leisten?

Sind drei Bäder eines zu viel für eine Stadt wie Kaufbeuren? Die Diskussion müsste angesichts des Sanierungsstaus mal geführt werden, meint unser Autor.

21.10.2021 | Stand: 19:07 Uhr

9,6 Millionen Euro! Wie viele Wohnungen könnte die Stadt für diesen Batzen Geld bauen? Wie viele Spielplätze wenigstens für einen kleinen Teil dieses hübschen Sümmchens. Oder vielleicht nur eine öffentliche Sauna, eine richtig tolle Schwitzlandschaft, die sich viele Menschen in Kaufbeuren sehnlichst wünschen? 9,6 Millionen Euro werden möglicherweise in den nächsten Jahren in die Sanierung des Jordan-Badeparks fließen. Die Stadtpolitik diskutiert derzeit darüber, ob sie sich dieses Mammutprojekt leisten kann. Ein kleiner Teil soll zwar aus einem bayerischen Sonderförderprogramm kommen, aber der Zuschuss mindert die Bedeutung dieser gewaltigen Investition keinesfalls, denn um Steuergeld handelt es sich immer.