Drei Frauen treten auf Lebenszeit in Kaufbeurer Gemeinschaft der Franziskanerinnen ein

Zuwachs für das Kaufbeurer Crescentiakloster: Die Oberin spricht von „unfassbarem Glück“. Was die „ewige Profess “mit einer Hochzeit gemeinsam hat.

03.05.2022 | Stand: 17:24 Uhr

„Ich bitte, Jesus Christus, unserem Herrn, (…) in der Gemeinschaft der Franziskanerinnen des Crescentiaklosters bis zum Ende meines Lebens nachfolgen zu dürfen.“ Diese Bitte dreier Schwestern stand im Mittelpunkt des Gottesdienstes anlässlich ihrer „Profess auf Lebenszeit“ in der schön geschmückten Institutskirche am vergangenen Wochenende.

Unbegrenzt alle Artikel lesen

1 Monat für nur 0,99 € testen

Monatlich kündbar Jetzt testen Anmelden

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser AZ Plus Angebot testen. Wenn Sie bereits AZ Plus Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein.