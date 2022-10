Drei Six Packs für Germaringen - Oberstdorf wird zum teuren Pflaster

Der SVO verliert in Oberstdorf 3:6. Die Ostallgäuer Fans müssen noch mehr zahlen. Kaufbeuren klettert trotz eines Remis und hat nun drei Heimspiele.

04.10.2022 | Stand: 17:00 Uhr

Einen Punkt gab es für die beiden Bezirksligisten aus Kaufbeuren und Germaringen. Beide Teams konnten dennoch ihren Partien auch Positives abgewinnen.

Trüber Beginn für Fans und Team

Was war das für ein gebrauchter Feiertag für die zahlreichen Fans des SVO Germaringen, die ihre Mannschaft zum Auswärtsspiel nach Oberstdorf begleitet hatten. Zunächst sechs Euro Parkgebühr entrichten, dann sechs Euro Eintritt bezahlen, um sechs Gegentore zu kassieren. Die 3:6-Niederlage wirkt auf den ersten Blick wie ein sportliches Desaster, doch der neue Trainer Johannes Martin konnte neben kritischen Worten auch ein paar positive Erkenntnisse gewinnen. „Vier Gegentore, die allesamt durch Standards eingeleitet wurden, sind natürlich defensiv nicht zu entschuldigen“, beschreibt der Coach die 0:4-Führung für die Heimelf bis zur 28. Minute.

Moral bewiesen

Doch im Anschluss zeigte die Mannschaft Moral und kam durch drei Tore von Peter Wahmhoff wieder auf 3:4 heran. „Wir waren in dieser Phase absolut am Drücker und hätten gemessen an den Chancen den Ausgleich machen müssen. Doch leider hat uns da im Abschluss das Glück gefehlt“, schilderte Coach Johannes Martin seine Eindrücke, der sein Team in der Offensive durchaus ansprechend gesehen hat. Für den dreifachen Torschützen war die Partie aber später vorzeitig beendet, denn der Schiedsrichter schickte den auffälligsten Germaringer Spieler mit einer Roten Karte zum Duschen. „Das hat uns in unserer Situation noch gefehlt, denn er war gerade in einer sehr guten Form“, bedauert der Trainer die Sperre seines Stürmers.

Turbulente Schlussminuten

Bei strömendem Regen und tiefem Boden holte die SpVgg Kaufbeuren beim Tabellenvierten SV Cosmos Aystetten einen Punkt. Es hätten auch drei Punkte beim 2:2 sein können, doch die SVK hatte auch Glück, dass der Schiedsrichter in der 90. Minute keinen Elfmeter für Aystetten gegeben hat – die Situation war grenzwürdig. Can Uygur dagegen lief in der 92. Minute alleine aufs Tor der Heimelf, scheiterte jedoch am Torwart. Zudem hatte der Schiedsrichter einiges zu tun bei sieben Gelbe Karten. Außerdem schickte er zwei Spieler von Aystetten mit einer 10 Minuten-Zeitstrafe vom Platz und ein Auswechselspieler sah zudem Rot.

Ersatzbälle als taktisches Mittel

Ob die Aktionen unsportlich waren oder ein taktisches Mittel, mag dahin gestellt sein. In der ersten Halbzeit musste nach der Führung für den SVA SVK-Torwart Fabian Zeche weite Wege gehen, um den Spielball zu holen, wenn ein Schuss neben das Tor ging. Als Aystetten nach der Halbzeit im Rückstand war, waren auf einmal genüg Ersatzbälle vorhanden, um das Spiel wieder schnell zu machen. Sei es drum: Nach der Niederlage von Bobingen gegen Türk Gücü Königsbrunn ist die SVK auf dem zweiten Tabellenplatz geklettert und hat nun drei Heimspiele in Serie.

SVK will Serie fortsetzen

Am Mittwoch kommt der FC Oberstdorf ins Parkstadion – Beginn ist um 19 Uhr – darauf folgen am Samstag Ziemetshausen und anschließend der TSV Bobingen. Bei Oberstdorf (Platz 11) wechseln sich Siege und Niederlage ab. Gegen Germaringen gelang zuletzt ein 6:3-Erfolg. Besonders Stürmer Benedikt Eder zeigte sich torhungrig, der innerhalb der ersten 30 Minuten vier Tore in Serie erzielte. Die SVK musste gegen Aystetten auf fünf Spieler verzichten, wer wieder am Mittwoch im Kader ist, wird sich zeigen. „Wir haben gegen Aystetten viel laufen müssen. Es war kein einfaches Spiel, dazu kamen die Platzverhältnisse und der Dauerregen. Wir haben jedoch den Kampf angenommen, jeder hat für den anderen Gas gegeben“, analysiert Jannik Keller und wünscht sich, dass die Serie von vier Siegen im Parkstadion anhält.