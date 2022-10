Drei Vereine am Scheideweg - Punkte sind Pflicht

Am Doppelspieltag in der Kreisliga Mitte stehen Buchloe, Neugablonz und Stöttwang unter Druck. Verlieren sie beide Spiele, sieht es langsam düster für die Ziele aus.

01.10.2022 | Stand: 11:00 Uhr

Acht Spiele stehen am langen Wochenende für die fünf Clubs aus der Region in der Kreisliga Mitte auf dem Programm. Vor allem die drei Teams mit zwei Partien – FC Buchloe, BSK Neugablonz und SV Stöttwang – stehen vor richtungsweisenden Tagen.

Ein Punkt wäre schon gut

Der FC Buchloe hat zwei ganz schwere Auswärtsspiele: Am Samstag muss der FCB ab 15.30 Uhr beim DJK SV Ost Memmingen (Platz 4./15 Punkte) und am Montag ab 15 Uhr beim Tabellenführer TSV Babenhausen antreten.

Zwei Siege könnten drin sein

Der BSK Olympia Neugablonz empfängt am Samstag ab 15.30 den SV Oberegg (Platz 8./12 Punkte), und am Montag ab 15 Uhr ist der TSV Kammlach (5./14) beim BSK Neugablonz zu Gast.

Ein kleiner Angstgegner kommt

Keine guten Erinnerungen hat der SV Mauerstetten an die vergangenen Partien gegen den kommenden Gegner TSV Lautrach-Illerbeuren. Nur eins von vier Pflichtspielen konnte das Team von Trainer Uwe Zenkner gewinnen, die beiden Partien in der vorigen Saison gingen jeweils verloren. Zeit, das zu ändern, meint Abteilungsleiter Willi Dressler. „Unser letztes Spiel in Memmingen hat gezeigt, dass der Einsatz und die Moral in der Mannschaft absolut stimmen. Deswegen wollen wir auch gegen die Lautracher selbstbewusst in die Partie gehen und dem Gegner unser Spiel aufzwingen.“ In die gleiche Kerbe schlägt auch Trainer Uwe Zenkner: „Ich bin guter Hoffnung, dass wir den Schwung von letzter Woche mitnehmen können. Die Mannschaft hat unter der Woche gut trainiert, und auch wenn wir in der Vergangenheit unsere Probleme gegen Lautrach-Illerbeuren hatten, werden wir positiv ins Spiel gehen und wollen die Punkte in Mauerstetten behalten.“ Mit einem Sieg kann der SV Mauerstetten in der Tabelle an den Unterallgäuern vorbeiziehen. Anpfiff ist am Samstag um 15.30 Uhr.

Der TSVO hat Blut geleckt

Der TSV Oberbeuren ist am Samstag spielfrei, aber trifft am Montag auf einen harten Brocken. Gegen Lautrach-Illerbeuren kassierte der TSV im Hinspiel der Vorsaison die höchste Niederlage – und verlor im Rückspiel unglücklich mit 1:2. „Wenn wir diese Saison oben dabei bleiben wollen, müssen wir auch gegen die Topmannschaften der Liga, zu denen Lautrach zweifelsohne gehört, punkten“, gibt Co-Trainer Julian Hofmeister die Marschrichtung vor. Und die Partie ist richtungsweisend: Kann der TSV gegen Lautrach punkten, setzt sich das Team von Trainer Markus Riefler oben fest. Das ist nach drei Siegen in Folge definitiv auch das Ziel der jungen Oberbeurer Mannschaft.

Zum Punkten verdammt

Der SV Stöttwang seht am Wochenende vor zwei schweren Auswärtsspielen beim SV Memmingerberg (Samstag, 15 Uhr) und beim SV Dickenreishausen (Montag, 15 Uhr). Memmingerberg ist in der Führungsgruppe und sehr abwehrstark. Der Tabellenletzte Dickenreishausen ist hingegen in der Abwehr genauso verwundbar wie der SV Stöttwang. „Wir müssen wie im Spiel gegen Oberbeuren weitermachen, aber die Leistung über neunzig Minuten erbringen“, sagt Trainer Thomas Spannenberger. Wenn der SVS es schafft, die eigenen Fehler zu minimieren und die sich bietenden Chancen in Tore umzumünzen, ist sich Spannenberger sicher, dass sich der Knoten lösen wird und „wir wieder in die Erfolgsspur zurückkehren“. Denn das Team sei trotz der Ergebnisse intakt: „Das sieht man im Training.“