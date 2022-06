Dreifaltigkeitskirche in Kaufbeuren wird für 1,3 Millionen Euro saniert

Seit Montag bauen die Arbeiter Gerüste an der Dreifaltigkeitskirche in Kaufbeuren auf. Die Sanierungsarbeiten dauern fast ein Jahr.

22.06.2022 | Stand: 17:30 Uhr

Für 1,3 Millionen Euro wird die Dreifaltigkeitskirche in den nächsten Monaten saniert. Am Montag begannen die Arbeiten mit dem Aufbau von Gerüsten an allen vier Seiten des evangelischen Gotteshauses. Nach und nach werden dann das Dach, der Kirchturm und die Fassade restauriert. Zudem erhält das Gotteshaus einen barrierefreien Zugang.

Kirchengemeinde muss viel Geld in die Hand nehmen

Den größten Teil der Kosten muss die Gemeinde laut Pfarrer Alexander Röhm selbst aufbringen. Die Landeskirche schieße 300.000 Euro zu. Zuwendungen erhofft sich Röhm auch von der Stadt, dem Landkreis und dem Denkmalschutz. Die Arbeiten sollen bis Mai 2023 dauern.

