Drogenhandel: Polizei durchsucht mehrere Wohnungen in Kaufbeuren - vier Verdächtige in U-Haft

Der Polizei ist in Kaufbeuren offenbar ein Schlag gegen die Drogenkriminalität gelungen. Am Donnerstag nahmen Beamte vier Tatverdächtige fest.

24.03.2023 | Stand: 11:25 Uhr

Mehrere Wohnungen hat die Polizei am Donnerstag in Kaufbeuren durchsucht und dabei drei Haftbefehle vollzogen. Laut Polizei sitzen nun fünf Verdächtige in Untersuchungshaft. Hintergrund der Aktion sind bereits länger andauernde Ermittlungen im Drogenmilieu.

Die Ermittlungen starteten bereits Mitte Januar. Ein 16- und ein 19-Jähriger hatten bei einem Drogendeal versucht, den Verkäufer von etwa einem Kilo Marihuana bei der Übergabe zu überfallen und das Marihuana zu stehlen. Dem 16-Jährigen gelang die Flucht mitsamt des Rauschgifts, den 19-Jährigen stoppte eine Gruppe um den Verkäufer.

Die Gruppe suchte daraufhin stundenlang nach dem geflohenen 16-Jährigen. Den 19-Jährigen beraubten sie seiner Freiheit, schlugen ihn mehrfach und nahmen ihm sein Fahrzeug ab. Nachdem sie ihn nach mehreren Stunden frei ließen, erstattete der junge Mann am nächsten Tag Anzeige bei der Polizei.

Die Kaufbeurer Kriminalpolizei übernahm die Ermittlungen. Dabei stellte sich heraus, dass die Gruppe um den Verkäufer regelmäßig mit Marihuana handelt. Bei der Verhaftung eines Mitglieds der Gruppe, einem 26-Jährigen, Mitte Februar stellten die Beamten etwa 700 Gramm Marihuana sicher. Gegen den Mann bestand bereits ein Vollstreckungshaftbefehl wegen eines Betrugsverfahrens.

Gegen den 16-Jährigen Käufer des Rauschgifts erwirkten die Ermittler über die Staatsanwaltschaft Kempten einen Haftbefehl. Seither sitzt er in Untersuchungshaft.

Zehn Durchsuchungen in Kaufbeuren und im Ostallgäu - Polizei findet Drogen, Waffen und Bargeld

Im Verlauf der Ermittlungen erließ das Kemptener Amtsgericht insgesamt zehn Beschlüsse zur Durchsuchung von Wohnungen sowie einem Gewerbeobjekt in Kaufbeuren und dem Ostallgäu. Bei dieser Aktion am Donnerstag fanden die Beamten geringere Mengen Rauschgift sowie diverse Utensilien, die auf Drogenhandel schließen lassen. Des Weiteren fanden sie Waffen in allen durchsuchten Wohnungen und Bargeld in hoher vierstelliger Höhe. Zudem vollstreckten die Beamten drei Untersuchungshaftbefehle gegen führende Köpfe der Gruppe im Alter von 22 und zweimal 27 Jahren. Bei den Ermittlungen vor Ort ergab sich zudem ein dringender Tatverdacht gegen einen weiteren 24-Jährigen, den die Ermittler ebenfalls vorläufig festnahmen.

Insgesamt ermittelt die Kaufbeurer Kripo gegen acht Beschuldigte, die zur Gruppe des Verkäufers gehören, sowie gegen den 16- und den 19-jährigen Käufer des Rauschgifts.

Die vier am Donnerstag festgenommenen Männer wurden noch am selben Tag dem Ermittlungsrichter am Amtsgericht Kempten vorgeführt. Er ordnete bei allen die Untersuchungshaft an. Die Polizei brachte allesamt in unterschiedliche Justizvollzugsanstalten.

