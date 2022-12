Dunstabzugshaube gerät in Brand - Bewohnerin erleidet Rauchgasvergiftung

In Kaufbeuren-Oberbeuren ist am Dienstagnachmittag eine Dunstabzugshaube in Brand geraten. Die Hausbewohnerin musste mit einer Rauchgasvergiftung ins Klinikum.

27.12.2022 | Stand: 18:24 Uhr

In der Küche eines Wohnhauses in der Straße Zum Grund in Oberbeuren ist am Dienstagnachmittag eine Dunstabzugshaube in Brand geraten. Dabei entstand starker Rauch. Die alarmierten Kräfte der Feuerwehren aus Kaufbeuren und Oberbeuren löschten das Feuer und belüfteten die Räume. Der Rettungsdienst versorgte die Bewohnerin, die mit einer Rauchgasvergiftung ins Klinikum gebracht werden musste.

Zuvor waren die Einsatzkräfte der Feuerwehr Kaufbeuren wegen eines brennenden Papiercontainers in der Sudetenstraße in Neugablonz alarmiert worden. Gemeinsam mit der Polizei suchten sie dort allerdings vergeblich nach einem Feuer. Offenbar ging die Alarmierung auf einen Irrtum zurück, wie die Feuerwehr meldete.

Eine sogenannte CO2-Löschanlage war zudem Dienstagmittag an einer Gasturbine auf dem Gelände eines Gewerbebetriebes in der Adelindastraße im Haken angesprungen. Die herbeigerufenen Feuerwehrkräfte kontrollierten den Bereich in Atemschutzausrüstung. Ein Grund für den Alarm konnte nicht festgestellt werden, gebrannt hatte es jedenfalls nicht.