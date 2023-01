Durch neuen Vereinsvorstand: Knechte- und Kraftfahrverein gerettet

Lange war unklar, ob der Verein fortbestehen wird, nachdem kein neuer Vorstand gefunden wurde. Eine erneute Versammlung in diesem Jahr änderte das.

27.01.2023 | Stand: 05:30 Uhr

Nachdem sich bei der Jahresversammlung im Juli 2022 keine neue Vorstandschaft gefunden hatte, war es offen, wie es mit dem traditionsreichen Knechte- und Kraftfahrverein Kaufbeuren weitergeht. Bei einer erneuten Versammlung in diesem Jahr ist es nun gelungen, einen neuen Vorstand zu wählen und damit den Fortbestand der Vereinigung zu sichern.

Scheidende Vorstandsmitglieder des Knechte- und Kraftfahrvereins gewürdigt

Die neue Vereinsführung setzt sich zusammen aus Robert Straub (Erster Vorsitzender), Toni Reisach (Zweiter Vorsitzender, Ingrid Greifenhagen (Schriftführerin) und Altbürgermeister Gerhard Bucher (Kassier) zusammen. Reisach ehrte die scheidenden Vorstandsmitglieder und würdigte deren Jahrzehnte te lange Arbeit. Ausgeschieden sind Kassierer Armin Reisinger (bereits im Vorjahr), Zweiter Vorsitzender Franz Deuschl sowie Schriftführer und ehemaliger Busfahrer Ernst Gaugler.

In einer Zeit, in der es noch keine Sozialversicherungen gab, war der 1896 gegründete Verein für die Knechte in der Landwirtschaft, die Fuhrleute der Brauereien, Mühlen, Sägewerke, Speditionen und Lohnkutschereien sowie die Hausknechte der Gastwirtschaften überaus wichtig. Im Krankheitsfall wurde aus den Mitgliedsbeiträgen Krankengeld und im Todesfall der Witwe ein Sterbegeld bezahlt, denn viele Mitglieder hatten nicht genügend Geld für eine Beerdigung.

Heute dient der Verein der Geselligkeit

In jeder Stadt gab es früher solche Knechte-Vereine, die sich jedoch mit Entstehen der Sozialversicherungen auflösten. In Kaufbeuren gründete sich aus einer losen Vereinigung der Knechte der Verein, um die Tradition weiterzuführen. Es wurde eine Fahne angeschafft und lange Kontakt zu den Nachbarvereinen in Kempten, Mindelheim und Memmingen gehalten. Als aus den Knechten Landarbeiter wurden und die Rossknechte auf Lastwagen umsteigen mussten, wurde der Verein in Knechte- und Kraftfahrerverein umbenannt. Ins Vereinswappen wurde neben einem Pferdekopf zusätzlich ein Lenkrad aufgenommen. Heute dient der Verein vor allem der Geselligkeit. So wurde auch bei diese Versammlung viel geratscht und gesungen.