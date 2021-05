Polizei findet Aufzuchtanlage, Kleinkaliberpatronen und noch mehr

Die Polizei durchsucht im Ostallgäu drei Wohnungen wegen Verdachts des Betäubungsmittelhandels. Neben einer Aufzuchtanlage finden die Beamten noch mehr.

07.05.2021 | Stand: 13:28 Uhr

Drei Wohnungen in Kaufbeuren und dem Landkreis Ostallgäu hat die Polizei wegen des Verdachts des Betäubungsmittelhandels und -besitzes am Mittwochvormittag durchsucht. Wie die Polizei mitteilte, konnten in zwei Wohnungen neben kleineren Mengen Marihuana und Amphetamin eine zerlegte Aufzuchtanlage, mehrere Setzlinge und weitere Betäubungsmittelutensilien aufgefunden werden. Darüber hinaus fanden die Beamten noch einige Kleinkaliberpatronen und Schwarzpulver.

