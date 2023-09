Earth Night in Kaufbeuren: Licht aus für eine ganze Nacht

Die Stadt Kaufbeuren will am 15. September ein Zeichen gegen die immer mehr ansteigende Lichtverschmutzung setzen.

15.09.2023 | Stand: 15:00 Uhr

Die mittlerweile vierte Earth Night steht vor der Tür. In diesem Jahr findet sie am 15. September statt. Ab Einbruch der Dunkelheit – spätestens jedoch ab 22 Uhr – heißt es dann wieder: Licht aus für eine ganze Nacht. In der Stadt Kaufbeuren wird die Beleuchtung im Altstadtgebiet an der Stadtmauer, an der Blasiuskirche, an der Dreifaltigkeitskirche sowie die Effektbeleuchtung am Rathaus abgeschaltet. Da der Termin auf einen Freitag fällt, kann die Beleuchtung am Freitag ausgeschaltet und erst am Montag, 18. September, wieder eingeschaltet werden.

So steigt die Lichtverschmutzung an

Die Initiatoren wollen mit dieser Aktion auf die immer stärker zunehmende Lichtverschmutzung und die daraus resultierenden Schäden für Umwelt, Natur und Menschen hinweisen. Nach einer aktuellen Studie steigt die Lichtverschmutzung und damit die Aufhellung unserer Nächte durch Außenlicht weltweit um knapp zehn Prozent pro Jahr. In Europa sind es mehr als fünf Prozent. "Eine dramatische Entwicklung. Denn letztlich sind fast alle Lebewesen auf dem Planeten essentiell auf ausreichend dunkle Nächte angewiesen. Zu viel Licht zur falschen Zeit macht krank, dezimiert milliardenfach Insekten und Vögel, lässt nicht ausreichend erholsam schlafen, bringt ganze Ökosysteme zum Wanken", heißt es in einer Pressemitteilung der Stadt Kaufbeuren. Alle Infos zur Earth Night finden Sie hier.