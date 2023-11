30 Titel in einem halben Jahrhundert gesammelt - EH Hubertus Apfeltrang feiert

Vor 50 Jahren wurde der EC Hubertus Apfeltrang gegründet. Dazu gibt es ein Jubiläumsspiel gegen die Traditionsmannschaft des ESVK - mit namhafter Beteiligung.

09.11.2023 | Stand: 04:30 Uhr

Die Eishockey-Hobbyrunden haben im Allgäu eine sehr lange Tradition. Eine der ältesten Mannschaften dort ist der EC Hubertus Apfeltrang, der mit Beginn der neuen Saison in seine sage und schreibe 50. Spielzeit geht. „Ich erinnere mich noch genau an unser erstes Punktspiel in der Kaufbeurer Hobbyrunde am 9. November 1974, als wir damals gegen das Team der Tortribüne leider mit 2:5 verloren haben“, erzählt Herbert Distel, damaliger Spieler und zugleich Gründungsmitglied.

Der erste Titel war 1980

Die erste Meisterschaft feierte das Team aus Apfeltrang im Jahr 1980. Insgesamt folgen bis zum heutigen Tag 30 weitere Titel - der letzte 2022. „Es war damals schon ein Novum, dass ein kleines Dorf eine Eishockeymannschaft hatte. Wir hatten mit Heinz Seib, einem Spieler vom ESVK, sogar einen eigenen Trainer“, berichtet Distel über die Anfänge. Doch der EC Hubertus hat sich über die Jahre zu einer guten Adresse entwickelt und wird seit 25 Jahren von Robert Hammerle gecoacht.

Unterstützung durch die Familie Petrich

„Wir bekommen immer wieder Anfragen von Spielern, die gerne zu uns kommen wollen“, sagt Distel, der als Vorsitzender die Fäden in der Hand hält. Am Erfolg und Bestehen des ganzen Vereins hat natürlich die Familie Petrich als Namensgeber mit dem gleichnamigen Landgasthof ihren Anteil. „Sie unterstützen uns nun schon in der dritten Generation“, sagt Distel und bedankt sich auch auf diesem Weg dafür.

Viele Mannschaften von damals gibt es nicht mehr

Nostalgisch wird es beinahe, wenn man die Entwicklung der vergangenen 50 Jahre noch einmal Revue passieren lässt, die im Fotoalbum des Vereins genau dokumentiert ist. „Das ist unglaublich, von den Trikots über die Ausrüstung angefangen bis hin zum Spielbetrieb hat sich alles schon sehr professionell entwickelt. Während es viele Mannschaften aus früheren Jahren längst nicht mehr gibt, sind wir noch immer dabei“, spricht Distel auch über die Tradition im Verein. 50 Jahre Spielbetrieb war auch der Anlass zu einem Festabend, bei dem es in erster Linie darum ging, alte Erinnerungen austauschen, aber auch verdienten Weggefährten zu danken.

Florian Thomas spielt beim Benefizspiel

Der sportliche Höhepunkt zum Jubiläum folgt am Freitag, 10. November, in der Energie-Schwaben-Arena. Dort trifft der EC Huberts Apfeltrang mit Gastspieler Florian Thomas, der erst vorige Saison seine Karriere beim ESVK beendet hat, ab 19.30 Uhr in einem Benefiz-Spiel auf die Traditionsmannschaft des ESV Kaufbeuren. „Der Eintritt ist frei, aber wir freuen uns über Spenden, denn der Erlös aus diesem Abend geht an die Thomas-Holzmann-Stiftung“, sagt Distel. Holzmann hatte vor 16 Jahren einen schweren Unfall und ist nach wie vor auf fremde Hilfe angewiesen, erläutert Distel. „Über das Benefizspiel möchten wir etwas zurückgeben.“ Der Vereinsvorsitzende hofft auf zahlreiche Zuschauer, denn am Wochenende pausiert der Spielbetrieb des ESVK wegen des Deutschland-Cups.