Edeka eröffnet in Oberbeuren - so läuft der erste Tag

Nach langer Unklarheit und Sorge der Bürgerinnen und Bürger in Kaufbeuren-Oberbeuren um die Nahversorgung eröffnet nun der neue Xpress-Markt von Edeka.

08.12.2022 | Stand: 13:32 Uhr

Die Regale sind noch voll, bisher ist wenig aus ihnen herausgenommen worden. Der neue Edeka Xpress am alten Standort im Kaufbeurer Stadtteil Oberbeuren ist am Donnerstag eröffnet worden. Die ersten Kunden schauen sich neugierig um. Es sind Menschen von jung bis alt, die interessiert das Sortiment begutachten. Eine davon ist Claudia Geppert. Sie ist glücklich mit dem neuen Markt. "Ich bin froh über die Nahversorgung", sagt sie. "Gerade für ältere Menschen ist das sehr wichtig."

Nahversorgung in Oberbeuren war lange ungewiss

Wie es mit dem Laden in Oberbeuren weitergehen würde, war eine Zeit lang ungewiss, als bekannt geworden war, dass der selbsständige Betreiber den Vertrag mit Edeka am Standort Oberbeuren nicht verlängert hat. Dann gab der Einzelhandelskonzern bekannt, dass er den Standort modernisieren und als sogenannten Edeka Xpress weiterbetreiben wolle. Dabei handelt es sich um ein relativ neues Konzept von Edeka Südbayern für Märkte einer Größe unter 600 Quadratmetern. So wurde in Oberbeuren zum Beispiel die Bedientheke durch ein Selbstbedienungssortiment ersetzt.

Bei den Oberbeurern scheint der neue Markt einen guten ersten Eindruck zu machen. Stetig gehen Menschen am Tag der Wiedereröffnung in den Laden. "Das Angebot ist groß und schön sortiert", sagt eine Kundin erfreut.

