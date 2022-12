Edelmetall und Titel abgeräumt - Familie Sauter trifft immer noch

Bogenschützen aus Bad Wörishofen mit Sabine und Sigrid Sauter aus Buchloe sehr zielsicher.

09.12.2022 | Stand: 11:00 Uhr

Die schwäbische Meisterschaft im Bogenschießen fand nach zwei Jahren Coronapause diesmal wieder in Füssen statt. Für die beiden Tage hatten sich etwa 230 Schützinnen und Schützen von den Schülern bis zur Seniorenklasse mit dem Recurve-, Compound-, und Blankbogen qualifiziert, darunter allein rund 80 Jugendliche. Dazu gehörten vom Schützengau Türkheim acht Bogenschützinnen und Schützen aus Bad Wörishofen – inklusive Sabine und Sigrid Sauter aus Buchloe – wobei ein Schütze aus gesundheitlichen Gründen ausgefallen war.

Auf 18 Meter in der Halle

In der Halle wird in der Disziplin Bogen Halle auf eine Entfernung von 18 Metern geschossen, je nach Klasse und Bogenart auf verschieden große Auflagen. In der Schülerklasse C sicherte sich mit dem Recurvebogen Christoph Rosenberg den Meistertitel.

Moritz Kurz ist Meister

In der Klasse Master weiblich freute sich Angelika Filser auch mit dem Recurvebogen über den dritten Platz. Den nächsten Titel holte sich Lorenz Trommer in der Klasse Schüler B mit dem Compoundbogen. Ebenfalls mit dem Gerät gewann Nationalkaderschütze Moritz Kurz aus Frankenhofen in der Juniorenklasse erwartungsgemäß den Meistertitel, und zwar mit der besten Ringzahl des ersten Tages.

Sabine und Sigrid Sauter wie immer erfolgreich

In der Damenklasse sicherte sich mal wieder Sabine Sauter am zweiten Tag den Titel mit dem Compoundbogen. Die bayerische Meisterin aus Buchloe übertraf als einzige das Ergebnis von Moritz Kurz. Zur gleichen Zeit sicherte sich auch ihre Mutter Sigrid Sauter wie schon im freien in der Klasse Master weiblich mit dem Compoundbogen den zweiten Platz ringgleich mit nur einem 10er weniger hinter Nicole Kellermann. Bei den Herren holte sich Georg Schütz ebenfalls mit dem Compoundbogen den Meistertitel.

Titel für die Mannschaft

Zum Schluss gewann die Compound Mannschaft aus Bad Wörishofen mit Sabine Sauter, Georg Schütz und Sigrid Sauter auch noch den Meistertitel. Mit fünf Titeln und zwei weiteren Podestplätzen – wobei drei an Jugendliche gingen – war Bad Wörishofen sehr erfolgreich.

Ergebnisse: