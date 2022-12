Effizienz für Motoren: Unternehmen IMES als Export-Primus ausgezeichnet

01.12.2022 | Stand: 12:44 Uhr

Das Kaufbeurer Unternehmen IMES Intelligent Measuring Systems GmbH ist mit dem bayerischen Exportpreis ausgezeichnet worden. 34 Mitarbeitern entwickeln und produzieren im Gewerbepark Zylinderdrucksensoren, elektronische Indiziergeräte und Zylinderdrucküberwachungssysteme für die Schwerindustrie.

Zu den Kunden des im Jahr 1996 gegründeten Unternehmens zählen Motorenhersteller, bei denen die Sensoren zur serienmäßigen Ausstattung gehören. Sie kommen bei Schiffen, Lokomotiven oder Kraftwerken zum Einsatz und sollen den Kraftstoffverbrauch und den Verschleiß des Motors reduzieren sowie die Einhaltung von Schadstoffvorschriften unterstützen. Das Ziel: mehr Effizienz und Sparsamkeit.

IMES verfügt über ein weltweites Vertriebsnetzwerk mit 34 Repräsentanten. Damit seien Umsatz und Exportquote kontinuierlich erhöht worden, heißt es in der Laudatio von Wirtschaftsstaatssekretär Roland Weigert. Wichtige Auslandsmärkte seien neben der EU die USA, Japan oder Südkorea. Der Jahresumsatz von über vier Millionen Euro kommt zu 85 Prozent aus dem Ausland. „Das Exportherz schlägt besonders stark im Mittelstand“, sagte Weigert bei der Verleihung am Mittwoch. Die insgesamt vier Preisträger stünden genau dafür. Die Unternehmen sehen sich laut Weigert gerade jetzt vor immensen Herausforderungen. Der russische Angriffskrieg in der Ukraine, die Energiepreisexplosion, eine hohe Inflationsrate, gebrochene Lieferketten und Fachkräftemangel machten es den Betrieben schwer. „Umso beeindruckender sind die Leistungen der Gewinner“, so Weigert.

IMES wurde in der Kategorie Industrie ausgezeichnet. Weitere Platzierungen von stark international ausgerichteten Unternehmen gibt es in den Kategorien Dienstleistung, Handwerk und „Genussland“.