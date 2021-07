Neuer Name, neues Selbstverständnis: Der frühere Integrationsbeirat will sich noch stärker für eine offene Gesellschaft in Kaufbeuren einsetzen.

15.07.2021 | Stand: 06:30 Uhr

Der augenscheinlichste Wandel ist wohl der Name. Früher noch Integrationsbeirat, heißt das Kaufbeurer Gremium heute Beirat für Vielfalt und Offene Gesellschaft. Weil es den Mitgliedern um eine Gemeinschaft geht, die von ihrer Vielfalt lebt und in der niemand diskriminiert wird – sei es wegen des Herkunftslandes, der sexuellen Orientierung oder der Religion. „Es ist egal, welche Hautfarbe man hat, welche Sprache man spricht – wir sind eins“, resümierte John Gahinda.