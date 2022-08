Schon lange stehen die Räume in der Kaufbeurer Fußgängerzone leer. Bald zeigen Künstlerinnen und Künstler dort Werke zum Thema „queeres Leben auf dem Land“.

20.08.2022 | Stand: 18:12 Uhr

Seit mehr als eineinhalb Jahren stehen die Räume in der Schmiedgasse 14 leer. Jetzt zieht wieder Leben ein – zumindest vorübergehend soll es dort bald bunt und kreativ zugehen. Junge Künstlerinnen und Künstler haben sich mit dem Thema „Queerness im ländlichen bayerischen Raum“ auseinandergesetzt und zeigen ihre Werke während der Allgäu Pride Week in Kaufbeuren in der ehemaligen Orsay-Filiale.

