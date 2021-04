Die Tanzgruppen von Linda Hufstadt trainieren nicht mehr unter dem Dach des SV Mauerstetten. Wie es zu der Trennung kam

05.04.2021 | Stand: 06:15 Uhr

Fortuna, die Göttin des Glücks und des Schicksals in der römischen Mythologie, ist künftig Bestandteil des Vereinslebens in Mauerstetten. Denn die neugegründete „Tanz- und Faschingsgesellschaft Fortuna Mauerstetten“ trägt die Göttin in ihrem Namen. Hinter dem neuen Verein stecken die Gardetänzerinnen, die zuvor Teil des SV Mauerstetten waren.