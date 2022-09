Im Kader der Krefeld Pinguine stehen namhafte Spieler wie Müller oder Tiffels. Am Sonntag gibt es ein Wiedersehen mit Ex-ESVK-Spieler Sami Blomqvist.

28.09.2022 | Stand: 12:30 Uhr

Positive Nachrichten gibt es vom Tabellenführer der DEL 2, dem noch verlustpunktfreien ESV Kaufbeuren. Er empfängt am fünften Spieltag, also am Freitag ab 19.30 Uhr, in der Erdgas Schwaben Arena die Krefeld Pinguine und somit eine Mannschaft, die in den zurückliegenden Jahrzehnten und damit seit der Gründung der Deutschen Eishockey Liga (DEL) immer im Oberhaus gespielt hat.

