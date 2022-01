Ehemaliger Garagenhof der Post wird saniert

Außergewöhnliches Gebäude der Postbauschule einzigartig in Kaufbeuren. Bauherren wollen über eine halbe Million Euro investieren.

18.01.2022 | Stand: 05:30 Uhr

Es ist ein außergewöhnliches Gebäude: Halbkreisförmig sind an der Schelmenhofstraße mehrere Garagen angeordnet. Dabei handelt es sich um eine ehemalige Kraftwagenhalle der Post. Gebaut wurde sie 1929/30 nach den Plänen der Architekten Georg Werner und Ernst Ott. Es ist das einzige Gebäude in Kaufbeuren von den Architekten der Postbauschule. Nun wollen es Simone und Karl Bauernfeind für über eine halbe Million Euro sanieren. Die Stadt steuert als Zuschuss für den denkmalpflegerischen Mehraufwand 14.700 Euro bei. Das beschloss der Verwaltungsausschuss in seiner jüngsten Sitzung.

In der Denkmalliste

Saniert werden sollen die Fassaden, die Hoffläche und die Freianlagen, hieß es in der Sitzung. Das Gebäude ist in der Denkmalliste eingetragen. Dabei ist die Rede von einem „halbkreisförmigen, zurückweichenden, eingeschossigen Garagentrakt mit Flachdach zwischen ehemaligen Verwaltungsbauten“. Georg Werner wurde 1894 in Passau geboren und starb 1964 in München. Er war ein deutscher Architekt, Baubeamter und Hochschullehrer. Er studierte von 1912 bis 1920 Architektur an der Fakultät für Architektur der Technischen Hochschule München, unterbrochen durch den Militärdienst während des Ersten Weltkriegs. Zwischen 1920 und 1926 war er zunächst Referendar, dann Regierungsbaumeister (Assessor) und schließlich Postbaurat bei der Oberpostdirektion München, bis ihm 1926 die Leitung Bauabteilung in der Oberpostdirektion Augsburg übertragen wurde. In Zusammenarbeit mit jeweils anderen Architekten entstanden zahlreiche Postämter nach seinen Entwürfen in der Umgebung, etwa in Türkheim, Mindelheim und Ottobeuren.

Denkmalamt und Bezirk dabei

An der Sanierung des Garagenhofs in Kaufbeuren beteiligen sich auch das Landesdenkmalamt und der Bezirk Schwaben.